Kampvuursessies; laagdrempelig muzikale ervaring opdoen

Sinds kort organiseert de PX in Volendam zogenoemde kampvuursessies, deze avonden zijn bedoeld voor mensen die het leuk vinden om samen muziek te spelen of te zingen. Maar dan zonder publiek of prestatiedruk. Gewoon om een gezellige muzikale avond te hebben.

Door: Elaine Delforterie

Nadat Henk Klouwer (42) in en buiten Volendam een aantal keer theater- en muziekcursussen had gedaan, groeide de behoefte aan een structureel platform. Zo kwam hij op het idee om de PX te benaderen met een nieuw concept. ,,Overal wordt les in gegeven hier, maar er is niet echt iets voor beginners. Als beginner ga je niet op een podium staan en direct optreden. Zeker hier in Volendam zijn ze van we doen het goed of we doen het niet.’’ Deze drempel wil Henk graag voor mensen wegnemen. Voor hem is de creativiteit zelf het doel, niet wat je ermee bereikt. Henk: ,,Bij deze avond gaat het om het doen, dat is de uitlaatklep en dat verbindt. Ik denk dat dat heel belangrijk voor mijzelf is, maar ook voor anderen’’ Volgens Henk denken mensen vaak dat ze te oud, te laat of niet goed genoeg zijn om te spelen. ,,Maar,’’ zegt hij ,, mensen kunnen vaak pas leven zoals ze willen leven als ze minder nadenken over wat anderen vinden.’’ Henks eigen verlangens om een creatieve uitlaatklep te hebben, hebben er voor gezorgd dat hij de stap heeft gezet om dit te laten gebeuren.

"Bij deze avond gaat het om het doen, dat is de uitlaatklep en dat verbindt."

Ook de PX heeft de nodige moeite gedaan om de Kampvuursessies van de grond te tillen. Ze hebben flyers gemaakt en de mensen die bij de PX spelen op de hoogte gesteld van deze nieuwe mogelijkheid in het pop- en cultuurhuis. PX heeft een Facebook-event gecreëerd. Iedereen die het leuk lijkt is welkom. Yanick Bootsman (16) vertelt hoe hij terecht is gekomen bij de kampvuursessies. ,,Na de folders te hebben gezien ben ik er gewoon op afgegaan. Ik speel zelf al gitaar. Maar ik vind het hier leuk dat we de muziek ook anders maken. We geven er een andere draai aan. We doen gewoon lekker ons eigen ding’’, zegt hij glimlachend.

De avonden zijn er voor iedereen die het leuk vind om muziek te maken. Iemand die nog niet heel goed kan spelen, kan van iemand anders weer leren. ,,Zo kunnen we elkaar aanvullen. Het is niet in beton gegoten, dat is ook een beetje de definitie van creativiteit’’, zegt Henk. In de oefenruimte staat ook een keyboard en een drumstel. Alles is mogelijk en er zijn geen beperkingen. ,,Ook iemand die beatboxt is welkom. We hoeven er niet over in te zitten of het goed gaat, er is geen goed en het gaat zoals het gaat.’’ Een duidelijk toekomstbeeld heeft Henk niet voor de Kampvuursessies. ,,De oude ik zou nu al willen weten wat er in de toekomst staat te gebeuren, maar nu denk ik laat het maar lekker gebeuren. Verras me maar.’’ Wel verwacht hij dat er steeds meer mensen gaan komen. ,,Ik denk dat we vrij snel deze oefenruimte uitgroeien.’’ Zegt Henk lachend.

Lijkt het jou ook leuk om een keer een Kampvuursessie bij te wonen? Kom dan gerust een keer een kijkje nemen. De kampvuursessies zijn om de week, in de oneven weken, op woensdagavond om 19.30 uur.