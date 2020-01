Kantoorinrichting door Havic Kantoormeubelen

De kantoorinrichting is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsidentiteit. Het bedrijfspand is vaak het visitekaartje van de onderneming. Het is dan ook belangrijk dat deze inrichting goed aansluit bij de identiteit van je organisatie.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij jouw (her)inrichting? Met de hulp van een professionele kantoorinrichter garandeer je jezelf van het gewenste resultaat.

Een kantoorinrichting die past bij je bedrijf

Een nieuwe kantoorinrichting gaat vaak verder dan alleen het vervangen van je kantoormeubelen. De verlichting en de vloer zijn bijvoorbeeld ook een belangrijk onderdeel en vaak zeer sfeerbepalend voor de ruimte. Voordat je gaat nadenken over een nieuwe inrichting van je kantoor is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen: wat wil ik als bedrijf uitstralen? De uitstraling van je bedrijf gaat verder dan alleen de content op je website of de manier hoe jouw brochure of folder is vormgegeven. De uitstraling van je kantoor is namelijk een heel belangrijk onderdeel van je bedrijfsidentiteit. Op zoek naar een partij die jouw nieuwe kantoormeubelen kan leveren in jouw regio? Havic Kantoormeubelen is expert op het gebied van kantoorinrichting.

Showrooms in Amsterdam, Hilversum en Gouda

Havic is actief door heel Nederland, maar levert ook in België en binnenkort zelfs in Duitsland. Met showrooms in Amsterdam, Hilversum, Gouda, Veghel en Breendonk (BE). Er is dus altijd een showroom in de buurt! Zowel voor de (her)inrichting van je kantine als voor een chique directiekamer kun je terecht bij de specialisten en 3D-ontwerpers. De ontwerpers zorgen ervoor dat het ontwerp helemaal aansluit bij de wensen. Uiteraard altijd in samenspraak met de klant. Het 3D-interieurplan geeft jou als klant direct een goed beeld van hoe jouw kantoor ingericht kán worden.

Meer informatie over Havic Kantoormeubelen?

Wil je meer informatie over Havic Kantoormeubelen, kijk dan op de website of maak geheel vrijblijvend een afspraak met één van de adviseurs via 0413-370370.