Kattentrappetjes in Edam geplaatst

In de gracht langs de Achterhaven in het centrum van Edam is het eerste kattentrappetje geplaatst. Het doel van het kattentrappetje is – zoals de naam al doet vermoeden – dat katten die in het water zijn gevallen, er weer makkelijk uit kunnen klimmen.

Op verzoek van bewoners en in overleg met de dierenambulance zijn in Edam op specifieke locaties vastgesteld waar katten te water raken. In opdracht van de gemeente zijn in Edam nadien drie kattentrappetjes geplaatst op het Groenland, de Achterhaven en de Voorhaven.

Wethouder Runderkamp is content dat er aan een wens van de inwoners kan worden voldaan. ‘De proef die we eerder in Volendam zijn gestart, wordt nu uitgebreid naar Edam. In de loop van volgend jaar gaan we met de dierenambulance evalueren of de proeven daadwerkelijk kattenlevens hebben gered.’