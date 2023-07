KBK Bouwgroep verwerft meerdere locaties in Volendam voor projectontwikkeling

KBK Bouwgroep heeft recentelijk verschillende locaties in de gemeente Edam-Volendam verworven, met het doel om nieuwe projecten te ontwikkelen. Momenteel wordt binnen de muren van het prachtige kantoor aan de Morseweg gewerkt aan woningbouwplannen voor het voormalige pand van Nieuw-Leven, het oude Rabobankgebouw én de Volkstuinen langs de Zuidervesting in Edam. Terwijl de plannen voor de Volkstuinen en het bankgebouw nog in een vroeg stadium verkeren, zijn er interessante ontwikkelingen in de Bokkingstraat.

Door: Kevin Mooijer

Bokkingstraat

,,Op de eerste en tweede etage worden appartementen gerealiseerd, variërend in grootte van studio’s tot grotere appartementen met meerdere kamers. De begane grond wordt gereserveerd voor een commerciële onderneming. Daarnaast streven we ernaar aan de achterzijde eengezinswoningen te bouwen”, zegt projectontwikkelaar Anne Kramer over het door KBK Bouwgroep en Quantum Vastgoed bv verworven pand aan de Bokkingstraat.

,,Tijdens de informatieavond in november vorig jaar bleek dat de doelgroep heel divers is van starters, gezinnen tot senioren. Om aan zoveel mogelijk wensen te voldoen, hebben we ervoor gekozen om de appartementen zo te ontwerpen dat ze een breed scala aan doelgroepen aanspreken. En met die invulling kunnen we ook aan de parkeernorm voldoen.”

Het participatietraject met omwonenden en nabijgelegen ondernemers is door KBK Bouwgroep als positief ervaren. ,,We hebben een overweldigend aantal aanmeldingen ontvangen van mensen die interesse hebben in een van de appartementen of eengezinswoningen. Ook hebben verschillende ondernemers geïnformeerd naar de mogelijkheden op de begane grond”, voegt Kramer toe. Momenteel loopt de vergunningsaanvraag van het nieuwbouwproject. ,,We hebben helaas wat vertraging opgelopen, maar we streven ernaar om halverwege 2024 te starten met de sloop van de eerste fase.”

Christiaan van Abkoudestraat

Het project bij de voormalige Rabobank bevindt zich nog in de beginfase. Hoewel de exacte plannen en doelgroep voor deze locatie nog niet zijn vastgelegd, is het de intentie om ook daar appartementen te realiseren. Erwin Verburg, Manager Klantrelatie en Organisatie, benadrukt het belang van betrokkenheid van de gemeenschap bij dit project: ,,Ook voor deze locatie zijn we voornemens om een participatietraject met de huidige buurtbewoners op te zetten. De input en betrokkenheid van de gemeenschap zijn van grote waarde bij onze projectontwikkeling. Momenteel zijn we in gesprek met de gemeente om voor deze locatie de ruimtelijke mogelijkheden en behoeften binnen de gemeenschap te verkennen."