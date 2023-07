Algemeen

KC Joseph lanceert vrijdag 7 juli nieuwe single: ‘Till Dawn’ Een nieuwe zomer en dus een nieuwe single van Cees ‘Jozef’ Veerman. Onder zijn pseudoniem KC Joseph lanceert de zanger later deze week ‘Till Dawn’. Het ontspannen nummer, geproduceerd door Blanko (Jan de Witte) en gekenmerkt door funky invloeden, belooft te gaan knallen. Hoewel Cees zijn muzikale escapades als KC Joseph puur als hobby beschouwt, kan hij zijn trots niet onderdrukken: ,,Ik voelde me dit keer goed in de rol van arrangeur. En mede dankzij mijn broer Joseph op toetsen is er een relaxte sound ontstaan, de single swingt de pan uit!”

Hoewel Cees doorgaans als bassist van The Tribute to the Cats Band de bühne bestijgt, treedt hij eens per jaar uit zijn comfortzone om als soloartiest een single uit te brengen. ‘Till Dawn’ brengt de luisteraar swingend in zomerse sferen. Cees ‘Jozef’ is weer een stukje gegroeid als muzikant. |Doorsturen

