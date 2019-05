Kees Bien kiekt mooiste lentefoto

Afgelopen vrijdag en zaterdag gingen ze zelf op de foto. De winnaars van onze Lentefotowedstrijd. Vrijdag ontvingen we Marianne Jonkman in de drukkerij om haar een groot ingelijst exemplaar van haar prachtige foto te overhandigen. Jonkman fotografeerde het schapenlandje nabij Boer Beets.

Zaterdag kwamen Robert Helsloot (derde plaats) en Kees Bien (eerste plaats) naar foto Blaauw om hun prijs in ontvangst te nemen. Helsloot maakte een foto van een ontwakende koe nabij de Grote Kerk in Edam. Bien noemde zijn eigen foto een ‘lucky shot’ omdat er een prachtige gele Volkswagen Kever langs kwam rijden tussen het gele koolzaad nabij Etersheim. Nu op naar de zomer wanneer we een nieuwe fotowed-strijd starten.