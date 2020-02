Kees Zwarthoed (Jenno) wint Handicap Toernooi Bandstoten

In de Jozef vond vrijdag de prijsuitreiking plaats van het Handicap Toernooi Bandstoten 2019-2020. Hier hebben 23 biljarters aan meegedaan en zij kwamen 22 maal in actie. Vóór de oorkondes uitgereikt werden door Kees Bond (Meeuw) was er een optreden van Kees Tuijp (Peppino), de vaste supporter van de biljartclub.