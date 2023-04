‘Kermis in april’ tijdens Havenfeesten

Het weekend stond in het teken van de jaarlijkse Pieperrace en de -voor de jonge garde- nog maar prille, maar wel razend populaire 3-daagse Havenfeesten. Dit jaar was er weer een te gekke line-up met grote namen als Jan Smit, 3JS en feestband Trammeland. Maar ook vele sublieme coverbands waaronder ABBA Fever, Yellow, Clapton's Crossroads, Time Travelling with the Rolling Stones, a Neil Diamond Story, de gelegenheidsformatie 'The Jan 80 Project', Starman, De Top 2000 band en nog veel meer artiesten.

Foto: Robert Gort

Door: Michelle Tuyp

Zondag begon met een geweldig gratis concert van het Volendams operakoor met vocalen van Jan Dulles en bekende sopraan Judith Weusten. De tent zat bomvol en er werd met volle teugen al vroeg genoten van dit concert. Toen om 2 uur, zoals onze lokale weerman Patrick Schilder (Loege) al had voorspeld, het zonnetje lekker doorkwam, stroomde het publiek binnen voor de verdere line-up van de dag.

"De mensen hadden écht zin in een feestje en dat voelde je ook!"

Trammeland bouwde er zoals gewoonlijk weer een groot feest van, de hele zaal stond op zijn kop en het publiek werd goed opgewarmd. Gevolgd door de succesvolle 'a Neil Diamond Story' onder leiding van de enige echte Kees Kos die de spirit van Neil Diamond meebracht naar het Slobbeland en alle mensen uit hun dak liet gaan. Één van de grootste sterren van de avond was Jordy Tuip, die op deze avond in maar liefst drie bands speelde waaronder ook De Volendammer Hit Carrousel én als begeleiding van Jan Smit. Hij heeft op deze dag wel 42 nummers gespeeld en had een onvergetelijke dag: ,,De mensen hadden écht zin in een feestje en dat voelde je ook! Alle nummers werden keihard meegezongen en dat is ongelofelijk fijn als muzikant zijnde, dat je ook positieve energie terug krijgt.'' Want veel energie werd er zeker ingestoken. Deze maand was voor alle artiesten en ook voor Jordy heel bijzonder. ,,Ik heb deze maand een aantal theatershows met Jan Smit erop zitten en ook heb ik druk gerepeteerd voor de Viva Roxy Music show in PX dat 1 april plaatsvond. Deze zondag van de Havenfeesten was dus ook écht de kers op de taart voor mij met drie optredens op dezelfde dag!'' De Havenfeesten voelen als thuiskomen voor de artiesten, omdat er gespeeld wordt voor plusminus 4000 bekende gezichten die allemaal genieten van live muziek en van de sfeer met hun vrienden en familie om zich heen.

Vervolgens betraden meerdere Volendamse artiesten het podium. Zo zong onder andere Carola Smit, één van de grootste BZN hits 'Banjoman' en deed Joop Bouman een fantastische vertolking van 'T Volendammer Volkslied'. Jordy: ,,De Hit Carrousel was ook niet gerepeteerd en dat was het allerleukste aan dat optreden. Ook het feit dat alles dan ook nog goed gaat!'' Aan talent ontbrak het dus zeker niet, maar natuurlijk is plezier hebben op het podium het belangrijkste en werd er heel wat afgelachen op het podium en achter de schermen. Als verrassing kwam Peppino nog drie nummers zingen om het publiek klaar te stomen voor de hoofdact en ook de laatste act van het festival: Jan Smit. ,,Jan gooide er af en toe een paar onaangekondigde nummers tussen zoals 'Surufplank' en het sfeertje wat je dan krijgt, is hetgeen waar je het als muzikant dan allemaal voor doet,'' zegt Jordy. ,,Een lach op de gezichten van alle bandleden en alle mensen in het publiek.'' Het leek wel kermis in april. Het bier was niet aan te slepen, fans klommen op de schouders van anderen en niet één persoon die niet mee danste. Er valt niet over te betwisten, Havenfeesten zijn een grote hit onder de Volendammers.

Foto: Mirella Gillesen

Foto: Robert Gort

Foto: Mirella Gillesen