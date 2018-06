Kermis in Oosthuizen

Tijdens het Pinksterweekend vindt in Oosthuizen jaarlijks het kermisfeest plaats. Ook afgelopen weekend, van vrijdag t/m maandag, was er volop gezelligheid en waren er tal van activiteiten.

Zo was er veel animo voor het steenwerpen en er waren in de feesttent en horeca diverse optredens van artiesten en DJ’s. Het weer werkte prima mee, want alle dagen was er een stralend zonnetje en een aangename temperatuur. Op het kermisterrein stonden enkele kermiskramen opgesteld waar men een gokje kon wagen of schieten. Verder een draai/zweefmolen, die erg in trek was bij de jeugd. Maandagmiddag Tweede Pinksterdag was het druk op het kermisterrein en werd het kermisfeest op feestelijke wijze afgesloten.