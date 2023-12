Algemeen

Onze redactie aan het woord Kerst voor de Koent Wekelijks delen verschillende NIVO redacteurs een persoonlijke boodschap. Soms serieus, maar meestal met een knipoog. Kevin zat vanaf september in de kerstmuziek voor een afspeellijstje. Zodra de Sint met stille trom is vertrokken, staat stond bij ons vaak ‘The Christmas Station’ aan. Niet per se uit vrije keuze, eerder uit gebrek aan een beter alternatief. December vraagt om kerstmuziek, maar ik heb genoeg van die schreeuwende Miss Montreal, irritante Marco B. en het grijsgedraaide afspeellijstje van drie uur, waarin om en om Michael Bublé wordt gedraaid. M’n vrouw Linda deelde mijn sentiment en klom vorig jaar al in de pen om een hartig briefje te schrijven aan Sky Radio. Ze wilde weten waarom het afspeellijstje door de jaren heen nooit veranderde en of ze überhaupt op de hoogte zijn van alle kerstpracht die uit Volendam is voortgekomen. We hebben het over de 3JS, The Cats, BZN, Nick & Simon, Piet Veerman zelf met ‘a Winter’s Tale’, Jordy Tuip, Mell en Jan Smit, om er maar een paar te noemen. Geen enkele plaat wordt gedraaid! Tot op heden wachten we nog altijd op een reactie. In de tussentijd ben ik zelf maar alvast gaan sleutelen aan een lijstje: ‘Kerst voor de Koent’. Hier staan namelijk wél platen van uis Piet in, maar ook veel ‘winterse muziek’. Niet specifiek voor de doorsnee Koent, maar zeker wel goed voor de sfeer. Dus, wanneer de wind zachtjes tegen de ramen fluistert en je nergens naartoe hoeft, open dan een flesje wijn en laat de lijst kalmpjes op de achtergrond spelen (QR-code hiernaast of via tinyurl.com/kerstvoordekoent). Vanaf vandaag wordt een uitgebreide versie van deze lijst afgespeeld op NIVO TV. Voel je vooral vrij om ontbrekende pareltjes door te sturen naar redactie@nieuw-volendam.nl. Zaolig kars alvast! |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.