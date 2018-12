Kerstboom met broodjes versierd bij Bakker Koning

Vrijdagmiddag werd in de winkel van Bakker Koning aan de Plutostraat een kerstboom neergezet die opgetuigd werd met aparte versiering. Naast een rits met sfeerverlichting werden in plaats van kerstballen allemaal kerstbroodjes in de boom opgehangen door Sandra Keizer. In samenwerking met Mariska Butter van Emporio Lifestye (Rijvo) werd het versieren van de broodjeskerstboom in een uurtje tijd uitgevoerd.