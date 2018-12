Kerstmarkt in Kerkje van Kwadijk werd goed bezocht

Afgelopen zaterdag van 11.30 tot 14.30 uur vond in het Kerkje van Kwadijk een Kerstmarkt plaats. Door veel bewoners van het lintdorp, dat deel uitmaakt van onze gemeente Edam-Volendam, waren goederen, handwerkspullen, 3D-kaarten, kerststukken, zelfgebakken tulbanden en kerstcakes, kledingstukken, dassen, wanten, etc. ingebracht voor de verkoop.

De opbrengst van deze Kerstmarkt was dit keer voor Zorgboerderij “De Vier Jaargetijden” in Oosthuizen. In het Kerkje van Kwadijk konden de bezoekers ook koffie en thee met lekkere zelfgebakken koek en gebak krijgen. Tussen de verkoop door werd het kerkorgel bespeeld door Gerrit van der Velde uit Hoorn. Vooral ’s morgens was het lekker druk in het knusse monumentale kerkje, dat gebouwd is in 1835.