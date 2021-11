Kies voor een slimme wasmachine

Als je de top 10 wasmachine bekijkt, dan zal het je opvallen dat steeds meer wasmachines zijn voorzien van zogenaamde slimme toepassingen. Net zoals veel apparatuur, wordt ook de wasmachine steeds slimmer. Dit is vooral voor de gebruiker er handig, want hiermee wordt het leven net een stukje gemakkelijker gemaakt.

Bediening op afstand

Het belangrijkste kenmerk van slimme apparatuur, is de bediening op afstand. Dit geldt ook voor de wasmachine. Uiteraard moet deze dan wel uitgevoerd zijn met wifi. Via de wifi verbinding maak je een koppeling met je smartphone of tablet. De meeste slimme modellen hebben een eigen app die je gratis moet downloaden. Via deze app stel je gemakkelijk de wasprogramma´s in en je krijgt een melding als de was klaar is. Erg handig bijvoorbeeld, voor wasmachines die op zolder staan. Dan hoef je niet telkens naar boven te lopen om te zien of het wasprogramma al gereed is.

Automatische wasmiddeldosering

Weet jij hoeveel wasmiddel je moet gebruiken voor een bepaalde soort was of kledingstukken? De hoeveelheid wasmiddel die je gebruik is vaak een gok. Ongeveer zal je vaak wel goed zitten, maar een exacte dosering lukt je nooit. Dit kan wel met de huidige slimme wasmachines, die een automatische wasmiddeldosering hebben. Er wordt altijd de juiste dosering genomen, op basis van het wasprogramma of het gewicht van het wasgoed.

Minder strijken met de stoomfunctie

Een goede top 10 wasmachine heeft tegenwoordig een stoomfunctie. Dit is een erg handige functie als strijken niet je favoriete hobby is. Hierdoor komt je was veel minder kreukelig uit de trommel en dit bespaart je veel strijkwerk. Daarnaast worden met stoom ook bacteriën, pollen en dierenharen verwijderd. Wassen met stoom is daarom ook een uitkomst voor mensen die snel allergische reacties krijgen. Ruikt je blouse een beetje muffig? Door alleen te stomen, fris je je kleding op, zonder te hoeven wassen.

Tussentijds was toevoegen

Bij een slimme wasmachine kun je tegenwoordig tussentijds was toevoegen. Dit kan bij de meeste oude modellen niet. Hiervoor kun je de pauzeknop gebruiken op de wasmachine zelf of in de app. En na het toevoegen van de was, draait het programma weer verder. Er zijn ook modellen met een extra deurtje in de wasmachinedeur, zodat je tijdens het draaien van de trommel nog was kunt toevoegen.

Gebruik de wasmachine vergelijker

Overweeg jij een slimme wasautomaat aan te schaffen? Bekijk dan de wasmachine vergelijker. Hiermee vergelijk je de beste wasmachines met elkaar en maak je een goede keuze voor een slim model. De beste wasmachines uit de top 10 hebben altijd wel één of meerdere slimme functies aan boord.