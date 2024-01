‘Kijk papa, de golven…’

In hun hommage ‘Watermensen’ omarmen de 3JS het natuurelement, ook de meest heftige scenario’s bezingend. De voormalige Zuiderzee nam en gaf, zoals ook het Markermeer in veel voorziet, ervaren we tevens in deze weken. De fraaie foto van Michael Vermorken toont dat ook de nieuwe generatie kennis maakt met waar het ‘vloeibare geweld’ toe in staat is.

Foto: Maikel Vermorken

Na de eerste overlast tijdens de laatste zondag van het vorige jaar, volgde ook afgelopen zondag een strijd tegen het water. Met vereende krachten. Omwonenden, omstanders, de vrijwillige brandweerposten, ze droogden en pompten. Ondertussen ‘bouwden’ Jonk Sierbestrating en Aannemersbedrijf Huiberts een dijk die viraal ging. Wat onverlet liet, dat kelders of (slaap)kamers tijdelijk onder water waren komen te staan. Ook van bedrijven als Jonk Verenfabriek en Hotel Spaander.

Ook al was her en der voorgesorteerd, de natuur laat zich niet sturen en stuwde het water zondag nogmaals over de oevers. Waardoor een vervolgoperatie met bigbags en pompinstallaties werd ingezet. Het trok veel bekijks. Ook nadat de vorst intrad. Na de troosteloze regenperiode brak de zon door en konden er in een ijzig decor andermaal prachtige plaatjes worden gemaakt. In deze krant (foto)reportages over waterpeilen, spuien, jeugdsentiment, levenswerk van mensen onder water zien staan en reddingsacties.