Klaverjasclub Jozef/Tegelzetbedrijf Fred Sier en Mercuurbouw

Nadat we afgelopen maandagavond 2 januari weer alle handen hadden geschud en getoast op het nieuwe jaar, waarbij we elkaar veel kaartgeluk maar vooral goede gezondheid hebben gewenst, begonnen we alweer vrolijk met de veertiende speelronde.

De hoofdprijs ging maandagavond naar Klaas Som, die eindelijk weer eens de goede kaarten in handen kreeg. Klaas koos voor het mooie bloemstuk van Ron Bloemenweelde. De tweede prijs was voor Leo de Haas, die vertelde dat het alweer een tijd geleden was dat hij wat gewonnen had. Hij koos voor het hertje dat we deze avond in de aanbieding hadden. De derde prijs was voor Carol, de dames zetten hun beste beentje voor en doen het goed. Carol won de waardebon van Slagerij Plutostraat. De flessen wijn – gesponsord door De Jozef – en de waardebon van Klaas Leek uit de Stient gingen via het lot naar Angelina Karregat, Sijmen Schilder en Nico Kras.

Uitslag maandagavond:

1. Klaas Som 5577/2, 2. Leo de Haas 5375/4, 3. Carol 5354/1, 4. Peter Bruins 5293/3, 5. Guus Hansen 5281/1.

Stand na de 14e ronde:

1. Klaas Snoek 67.182/13, 2. Nico Kras 66.897/14, 3. Mariska Bien 66.852/22, 4. Fred Sier 66.350/20, 5. Edgar King 65.782/14.