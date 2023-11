Klusploeg RKAV zoekt handjes

Politiek, voetbal, alle wereldproblemen en die van lokale aard worden besproken als het koffietijd is. Waarbij humor en (zelf)spot de boventoon voeren aan de tafel van de medewerkerskamer bij RKAV Volendam. De klusploeg is binnen. Voor even dan, want daarna is het weer tijd voor onderhoud en opknapbeurten her en der op het prachtige complex, dat eigen leden zo trots maakt en gasten van buiten welkom doet voelen. Maar: er dreigt een tekort aan handjes in de nabije toekomst. Want de jaren gaan tellen en de komst van nieuw bloed is vereist. ,,We zien zachtjes aan een probleem ontstaan en we willen voorkomen dat het doodbloedt”, zegt Thoom Veerman.