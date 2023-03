De redactie aan het woord

Knaks à la crème

Thuis dineren met vrienden is tegenwoordig helemaal hip en happening. Het ene stel verzorgt het voor-, de ander het hoofdgerecht, waar het derde koppel zicht buigt over het dessert. Neem daarbij een paar lekkere wijnen, of andere combinaties bij het spijs en je hebt de ingrediënten voor een leuke avond. Dit heeft uiteraard mede te maken met de populariteit van foodprogramma’s, -influencers en hippe restaurants waar je dagelijks lekker mee wordt gemaakt. Een mooi lokaal voorbeeld is natuurlijk Food Places, dat geregeld mooie recepten deelt op social media en natuurlijk in deze krant. Zelf houd ik van eten en koken, dus wij schuiven ook regelmatig aan bij vrienden om te proeven van de meest uiteenlopende en luxe gerechtjes. Ik noem ook uiteenlopend, omdat niet iedereen die meedoet een keukenprins(es) is. Daags voor het aanschuiven bij een bevriend stel, appte de man des huizes in een groepsapp over zijn kookkunsten. ‘Het zat weer niet mee vandaag, ze was niet blij met me toen ze thuiskwam van haar werk. De aardappelen waren niet gaar, de broccoli was puree geworden, de schnitzel koud en de jus mislukt’. Daarna volgde er via Snapchat een foto van een gebakken ei met vijf knakworsten en het restje broccolipuree. Sommigen hebben dan ook weinig met koken, al vind ik dat je tegenwoordig allebei (beide partners) de weg in de keuken wel moet kunnen vinden. Ik zou graag dagelijks ruimschoots de tijd willen nemen voor het op tafel zetten van een topgerecht, maar na een drukke werkdag al na een kwartier kunnen aanvallen is toch helaas vaak de standaard. Volgende maand staat er weer een avond op het programma waar we met vier vrienden en partners samen gaan eten, voor het eerst in deze samenstelling. Het grappige is dat, in dit geval, alle drie mijn vrienden toch wel redelijk afhankelijk zijn van de vrouw als het aankomt op het bedenken en uitvoeren van het gerecht. De groepsapp heeft daarom de toepasselijke naam gekregen van: Knaks à la crème. Ik ben benieuwd wat er deze keer op tafel komt!