‘Afwisselend werk, gezellig team, veel uitjes én goede verdiensten’

Kom werken bij de gezelligste winkel van Volendam

Werken in de gezelligste winkel van Volendam. Die zeldzame kans doet zich nu voor. Bij Telecombinatie Volendam staat momenteel een vacature uit voor allround verkoopmedewerker. Joop Bouwman en Cees Mooijer hopen hun nieuwe collega per 1 mei te mogen verwelkomen in winkelcentrum De Stient. ,,Op het dorp, afwisselend werk, een klein en gezellig team, veel uitjes én goede verdiensten”, somt Bouwman de voordelen van werken bij Telecombinatie Volendam enthousiast op.

In maart 2005 werd de eerste telecomzaak van Volendam geopend. In de Stationsstraat begon Joop Bouwman zijn eerste Phone House-filiaal. ,,We hebben daar een prachtige tijd gekend. Heel Volendam en omstreken wist ons te vinden. Wat we daar afgelachen hebben houd je niet voor mogelijk.” In 2015 stapte de zaak over naar de franchise Telecombinatie. ,,Drie jaar later merkten we dat de slechte bereikbaarheid van de Oude Kom parten ging spelen. Ik besloot naar de Stient te verhuizen.” De verhuizing bleek een schot in de roos. ,,We zijn sindsdien weer goed bereikbaar. Mensen hebben hier onbeperkt parkeergelegenheid. Wat drukte betreft herbeleven we de oude tijden, vandaar dat we een nieuwe collega zoeken.”

Opvallend is dat in de vacaturetekst vermeld wordt dat telecomervaring géén pre is. ,,Wij vinden het belangrijker dat iemand sociaal, geduldig en klantvriendelijk is”, vervolgt Bouwman. ,,Ervaring met onze producten bouw je vanzelf op. We hebben een platte organisatie waarin we allemaal gelijk zijn. Met die bedrijfscultuur raak je op een prettige manier ingewerkt.” Collega Cees Mooijer schetst hoe een dag bij Telecombinatie in zijn werk gaat: ,,Allereerst is geen dag hetzelfde. Het is net welke klanten en vraagstukken de balie bereiken. De ene dag zet je ’s ochtends een kop koffie en staat hij om half twaalf nog steeds op de tafel, de andere dag kan je eerst twee koppies drinken voordat de eerste klanten binnenkomen. Taken die we hebben zijn het adviseren van klanten, het verkopen van telefoons, abonnementen, accessoires en verzekeringen en we zijn verkooppunt van de Nederlandse Loterij. We doen bestellingen, vullen de voorraad aan en handelen reparaties af.” Bouwman: ,,En als je de ambitie hebt om meer te doen, dan zijn er uiteraard verschillende trainingen te volgen. Denk bijvoorbeeld aan het repareren van toestellen.”

De deur van Telecombinatie Volendam staat voor iedereen open. Die laagdrempeligheid heeft geresulteerd in een soort maatschappelijke functie waar het dorp graag gebruik van maakt. ,,Los van de vrije inloop hebben we hier ook een aantal stamgasten”, lacht Bouwman. ,,Er zijn mensen die hier een paar keer per week komen. Ook worden we regelmatig verrast door klanten die een taart of andere lekkernijen komen brengen.” Cees: ,,Die gebaren worden natuurlijk enorm gewaardeerd, maar ik moet erbij zeggen dat je door dergelijke bezoekjes in je eerste jaar ook 10 kilo aankomt als je niet uitkijkt!”