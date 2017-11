Komedie “Vergane Glorie” van toneelvereniging Aurora

Vrijdag- en zaterdagavond werd door toneelvereniging Aurora in ‘De Oude School’ te Warder de najaarsuitvoering “Vergane Glorie” gespeeld. Dit toneelstuk is geschreven door Rob van Vliet. Twee keer was de zaal goed gevuld tijdens deze komedie, waarin uitstekend gespeeld werd door de tien acteurs van Aurora.

Voor de toneelliefhebbers viel er veel te lachen tijdens de komische verwikkelingen in de nachtclub. De regie was in handen van Wim Reek.

Aan “Vergane Glorie” werkten de volgende toneelspelers van Aurora mee: Mieke Mol, Jasper Wessels, Onno Haremaker, Margreet Overmars, Mitchell Draaijer, Anja Jonk, Ilse Hellingman, Margreet Jonker, Joeri Burggraaf en Renske Butter.