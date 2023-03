Komend weekeind weer folklore met Pieperrace en Havenfeesten

Komend weekeinde wacht de 37e Pieperrace, met nostalgische vaartuigen in de haven en op het IJsselmeer. Skûtsjes, aken, tjalken en klippers, ze beleven het begin van het vaarseizoen. Vrijdag kunnen de schippers die hebben ingeschreven betalen en is er nog mogelijkheid tot inschrijven in 't Gat van Nederland. Alwaar zaterdagmorgen het zogeheten palaver is. Om 10.30 uur zal de hoornstoot zijn en het hijsen van de vlag op het startschip.

