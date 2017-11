Koninklijke Onderscheiding voor Jaap Slooten

Burgemeester Lieke Sievers had de eer om een Koninklijke onderscheiding, te weten Lid in de Orde van Oranje Nassau, te mogen uitreiken aan dhr. Jaap Slooten. Hij kreeg voorafgaand aan de jaarvergadering van IJsclub ‘De Ondersteuning’ Middelie een receptie aangeboden ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum bij de ijsclub.

Jaap Slooten nam in de aansluitende jaarvergadering afscheid als algemeen bestuurslid en vrijwilliger van de ijsclub. De uitreiking vond plaats op donderdag om 19.00 uur in de kantine van de ijsclub in Middelie.

Lovend werden Jaap Slooten en zijn echtgenote Nel door de burgemeester toegesproken, waarbij ook de familieleden aanwezig waren in de volle kantine.