Kosten uitvaart bij Yarden met 2 procent gestegen

In 2020 heeft Yarden de prijzen met 2 procent verhoogd. Dit mag zeker opmerkelijk genoemd worden, aldus Radar. Dit consumentenprogramma vindt het een vreemde stijging aangezien onlangs bekend werd dat Yarden overgenomen zou gaan worden door DELA. Hierbij zou er een afspraak zijn gemaakt over de prijzen. Hierin stond namelijk dat de prijzen voor een uitvaart de komende 10 jaar niet zouden stijgen, maar nu blijkt dit toch wel te gaan gebeuren.

Zowel de kosten van een begrafenis als van een crematie zullen gaan stijgen bij Yarden. Dat de uitvaartondernemer deze prijsverhoging doorvoert zal natuurlijk meer kosten tot gevolg gaan hebben, wat naar alle waarschijnlijkheid een negatief effect zal hebben op financieel gebied voor de nabestaanden van de overledene. Gelukkig kan dit probleem opgelost worden door al vroeg een uitvaartverzekering te nemen. Hierdoor zullen jouw nabestaanden geen tot weinig extra kosten hebben nadat je bent overleden. Hier hoeven ze zich dus geen druk meer over te maken.



Op het moment kost een uitvaart gemiddeld 8 duizend euro. Hierdoor heeft een groot aantal klanten een natura uitvaartverzekering van hetzelfde bedrag. Doordat de kosten van een begrafenis of een crematie gaan stijgen bij Yarden met 2 procent zul je hier dus meer voor moeten betalen. Als je de gemiddelde kosten van een uitvaart neemt dan zal het 160 euro duurder worden. Dit is in principe niet een groot bedrag, maar alsnog kan het wel ronduit irritant zijn. Dit komt doordat de klanten die een polis van 8 duizend euro hebben die 160 euro straks zelf zullen moeten betalen. Er zijn maar liefst 380 duizend mensen die het bedrag dan zelf op tafel zullen moeten leggen.

Het is overigens niet heel erg opmerkelijk dat Yarden nu alsnog de prijzen van de uitvaart omhoog gegooid heeft. Ze zijn hier namelijk momenteel nog vrij in. Dit komt doordat de toezichthouders nog geen akkoord hebben gegeven over de overname van Yarden door DELA. Hierdoor kan Yarden dus op het moment alsnog de prijzen laten stijgen. Nadat ze toestemming hebben gekregen voor de overname zal dit dus niet meer mogelijk zijn voor 10 jaar.