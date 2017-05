Kranslegging bij het monument in Oosthuizen



Maandagmorgen om 10 uur was er voor de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Koningsspil een bijeenkomst in de Grote Kerk te Oosthuizen. Deze stond in het kader van 4 mei Dodenherdenking. Burgemeester Lieke Sievers sprak de jongens en meisjes toe.

Door de leerlingen van groep 7 en 8 van De Koningsspil zijn gedichten geschreven over de Tweede Wereldoorlog en de Dodenherdenking. Deze gedichten zijn in een boekje gebundeld. Een vijftiental zelfgeschreven gedichten werden door de jongens en meisjes voorgedragen tijdens de bijeenkomst in de Grote Kerk.

Bij het verzetsmonument naast de Grote Kerk werd vervolgens een krans neergelegd en één minuut stilte in acht genomen.