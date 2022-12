Joint venture met SCG Chemicals biedt internationale kansen

Kras Recycling zet ambities kracht bij

Qua media zijn ze bij Kras Recycling wel wat gewend, maar toen het familiebedrijf afgelopen november aankondigde dat 60% van haar aandelen in handen zouden komen van het Thaise SCG Chemicals (SCGC), kregen zij wereldwijde media aandacht. Voor de buitenwereld kwam het bericht als een donderslag bij heldere hemel. Achter de schermen was het familiebedrijf echter éénsgezind en enthousiast. ,,We zagen meteen de mogelijkheden. Het is namelijk een joint venture. Geen overname.’ Aldus Ben Kras, CEO van Kras Recycling, die speciaal voor Nivo terugblikt.

Door: Ron Steur

SCG Chemicals is de grootste producent van plastic in Azië. Binnen dat continent zijn zij bovendien een belangrijke speler in het ontwikkelen van circulaire oplossingen. Om op dat gebied ook binnen Europa voet aan de grond te krijgen, viel hun oog op Kras Recycling. Ben legt uit hoe het contact tot stand kwam. ,,Wij kenden SCG Chemicals eigenlijk nog niet en zijn door hun benaderd. Hun eerste Europese wapenfeit was de overname van een Portugese partij, waar wij ook zaken mee deden. Toen SCGC bij hen vroeg naar meer overname mogelijkheden binnen Europa, werd Kras Recycling als interessante optie genoemd. Ze zochten contact met ons en er was eigenlijk direct een goede klik. Ook waren zij meteen helder qua intentie: een samenwerking in de vorm van een joint venture. We spraken verder op een beurs in Amsterdam en in februari zijn ze fysiek bij ons op bezoek geweest. Toen hebben we ook meteen een geheimhoudingsverklaring én intentieverklaring getekend. Dat was een belangrijk signaal voor iedereen. Het enthousiasme dat er vanaf het begin was, werd toen omgezet in echt serieus kijken hoe ver we zouden kunnen komen.’’

Ondanks alle positieve intenties, blijkt het gladstrijken van alle plooien ook in dit geval een tijdrovend en intensief proces. Ben wist er al veel van, maar dit bleek zelfs voor hem een geheel nieuwe ervaring. ,,Na veel diepgaande gesprekken op detailniveau bereikten we in juni overeenstemming over de prijs. Daarna begon de Due Dilligence ( het boekenonderzoek). Dat werd enorm grondig aangepakt Ze hadden daar een team van maar liefst 85 externen opgezet en duurde van half augustus tot eind september. Dat is supersnel, maar tegelijkertijd gigantisch intensief en dat middenin de vakantieperiode. Gelukkig gaven ze na het onderzoek aan dat alles er perfect uit zag. Het kwam overeen met hoe wij het tegen ze hadden verteld. Het boekenonderzoek werd positief afgerond en versterkte het vertrouwen in Kras alleen nog maar meer. Op 7 november zijn we naar Thailand gevlogen en hebben we de contracten ondertekend. Bijna exact een jaar na het eerste gesprek.’’

Nadat het grote nieuws openbaar was gemaakt, werden ‘de Krassen’ overspoeld met vragen. De familie presenteerde zich daarin als één realistisch en tevreden blok. Vanaf het begin waren zij betrokken geweest in de besluitvorming. Ben is er nog altijd blij mee. ,,Het feit dat de familie vanaf het begin is betrokken, hielp mee om snel tot besluiten te komen. Zij waren net als ik overtuigd van de meerwaarde van de strategische keuze. We hadden al vaker gesprekken gevoerd over de toekomst van Kras Recycling. Zelf waren we ook al aan het oriënteren. Niet heel actief, maar dit was wel één van de opties die voorbij kwamen in onze interne gesprekken. In onze branche zien we steeds meer strategische overnames. Zoiets was voor ons alleen bespreekbaar als het plaatje volledig klopte. Een partnership moet iets brengen, daar was iedereen het mee eens. Dit is dan ook de stap waarvan we allemaal vonden dat we die we zouden moeten zetten.’’

"Het is de bedoeling om binnen Europa verder uit te bouwen"

Media noemden het toetreden van SCGC met regelmaat ‘het veiligstellen van de toekomst van Kras Recycling.’ Het betekent niet dat Kras inlevert in ambitie. Sterker nog: de joint venture moet zorgen voor nog meer kansen en groei. ,,Het is de bedoeling om binnen Europa verder uit te bouwen. Daar zijn forse investeringen voor nodig en die gaan we dan samen doen. De eerste concrete stap is de verdubbeling van de recyclingcapaciteit in Kosovo naar 18.000 ton. Deze zal midden 2023 opgeleverd worden. Met SCGC aan boord maken we de hele cirkel rond. SCGC is de producent van plastics, Kras is inzamelaar en recycler en in de samenwerking met Kivo hebben we ook de eindgebruiker.

Kras Recycling bestaat inmiddels al meer dan 70 jaar, maar nog nooit was er zoveel actie tegelijkertijd. Naast alle joint venture perikelen, reserveerde het bedrijf ook nog een stuk grond op bedrijventerrein De Baanstee Noord in Purmerend. Ben sluit af. ,,We zien daar niet alleen een heel mooie kans om een deel van onze activiteiten onder te brengen maar ook om nog te kunnen groeien. Onze huidige locatie biedt die gelegenheid helaas niet en is eigenlijk nu ook al te klein geworden. We zijn constructief in gesprek met de gemeente, om te kijken naar herontwikkeling. Dat ligt ook in lijn met de visie van de gemeente. Dit zijn wel plannen voor de wat langere termijn maar we zijn heel blij met hoe die gesprekken tot nu toe verlopen. Er staat wel wat te gebeuren de aankomende jaren.’’

Foto Kras Recycling afkomstig uit het Nivo archief van 1977.