Kunstgras anno 2021: een prachtige, duurzame én slimme keuze!

Kunstgras: wie kent dit fenomeen inmiddels niet? Kunstgras gebruiken als alternatief voor natuurlijk gras is de laatste 10 à 15 jaar in Nederland een echte hype geworden. Wellicht is de typering 'trend' beter dan 'hype', want de kentering van natuurgras naar kunstgrasmatten lijkt inmiddels onomkeerbaar te zijn. Maar wat is het precies dat kunstgras tegenwoordig zo populair maakt onder een steeds groter wordend publiek? Wat is nu écht de meerwaarde van namaakgras, zoals kunstgras in de volksmond ook wel wordt genoemd? In dit artikel ontdek je het antwoord op deze vraag!

Een mooie en duurzame grasmat

Kies je voor het gaan van kunstgrasmat in de tuin, dan heb je de garantie op een grasmat die in visueel opzicht en gevoelsmatig niet van een echte grasmat is te onderscheiden. Kunstgras heeft in de afgelopen jaren kwalitatief een enorme ontwikkeling doorgemaakt, waardoor het vrijwel exact op echt gras lijkt. Naast het mooie en natuurlijke uiterlijk van kunstgrasmatten, is een groot pluspunt van namaakgras het feit dat kunstgras duurzaam is. Een kunstgrasmat gaat lang mee, tegenwoordig tot wel 15 of zelfs 20 jaar, en is na gebruik bij sommige soorten recyclebaar. Kies je voor een kunstgrasmat, dan kies je dus duurzaam en verantwoord, met het oog op het milieu!

Een kunstgrasmat die nauwelijks onderhoud nodig heeft

Fijn aan kunstgras is het beperkte onderhoud dat namaakgras nodig heeft. Dit gras hoeft niet besproeid en bemest te worden. En verder is natuurlijk het gras maaien, bijknippen en het verticuleren van de grasmat bij kunstgras niet nodig. Een kunstgrasmat is al met al dus een grasmat die nauwelijks to geen onderhoud behoeft. Zo maak je het jezelf wel heel gemakkelijk. Daarbij geniet je van een grasmat die het hele jaar door groen eis en er fris uitziet.

Kunstgras scheelt nog veel meer werk!

Een groot pluspunt van een kunstgrasmat is dat je deze makkelijk zelf kan leggen. Dat scheelt je natuurlijk werk. Maar wat je ook werk scheelt is dat je kinderen gerust op de kunstgrasmat kunt laten spelen zonder bang te zijn dat ze smerige kleren krijgen. Bij normaal gras komen je kids na een potje voetbal of spelen in de speeltuin wel eens thuis met groene en modderige kleren. Kies je voor het aanleggen van een kunstgrasmat, dan behoort dit soort ellende tot de verleden tijd. En dus ook de extra wasbeurten die je moet draaien omdat je kinderen met vieze kleren thuiskomen! Tel uit je winst!

Grasmatten van kunstgras zijn sterker dan je denkt

Prettig aan kunstgras is dat het materiaal vandaag de dag heel sterk is en veel kan hebben. Je kunt, anders dan bij natuurlijk gras, gerust het hele jaar door je tuinmeubilair op de kunstgrasmat laten staan zonder dat deze beschadigd. En als je kinderen hebt die graag spelen in de tuin? Dan is het geen probleem om de speeltoestellen het hele jaar door op het namaakgras te laten staan. Het namaakgras blijft in optimale conditie en beschadigt niet. Wat wil je nog meer?