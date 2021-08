Kwaliteitsimpulsen voor centrum Volendam

De afgelopen periode is het centrum van Volendam omgetoverd tot een ruim en coronaproof wandelgebied. De grootste veranderingen ten opzichte van twee jaar geleden vindt men op het Europaplein en langs de dijk. Het Europaplein is compleet vernieuwd en onderaan de dijk zijn de Loswal-terrassen te vinden.

De aanpassingen zijn mooie aanvullingen op de oude kom van Volendam, maar volgens oud raadslid Aad Besseling is er ruimte voor meer vernieuwing. ,,De toegangsweg naar het Europaplein en het Europaplein zelf zijn niet alleen verfraaid, maar zijn ook zeer wandelvriendelijk.”

,,Het ziet er fantastisch uit, maar het is spijtig dat de nieuwe bestrating gestopt is na het Europaplein. De aangrenzende Zeestraat is ook toe aan een nieuw wegdek. Deze toegangsweg naar de wereldberoemde dijk is nu een aanfluiting. Maak er een mooie promenade van met aan weerszijden trottoirs en leilinden.”