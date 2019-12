Laatste twee optredens van Jan en Annie in bomvolle PX

Zondag- en maandagavond was PX uitverkocht tijdens de laatste twee concerten van Jan & Annie met hun Grande Finale Tour. Twee maanden lang trad het duo op voor uitverkochte zalen.

Waar het ooit allemaal begonnen is voor Jan Keizer en Annie Schilder, werd het ook afgesloten. In een theateropstelling in PX konden de fans nog twee keer genieten van de vele BZN-hits, de soloplaten van Jan en Annie en een speciale Franse medley. Het zangduo werd hierbij muzikaal door een live-band begeleid.

Jan en Annie hadden er duidelijk zin in en er werd een waar muzikaal feest van gemaakt. Voor de laatste keer kon het publiek zich vermaken met de zangkunsten van Jan Keizer, die een imposante muzikale carrière achter de rug heeft. En er kwam in PX een mooi einde aan met twee uitverkochte zalen.