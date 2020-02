Laminaat kopen

Laminaat is er in veel verschillende maten en soorten. Ga je voor een beton-look, een houten look of ga je voor een vloer in kleur, zwart, wit of whitewash? En wat ga je er mee doen? Laminaat wordt vooral voor op de vloer gekocht, maar er zijn zoveel meer mogelijkheden met laminaat! Laminaat is een mooi en licht materiaal en daardoor veel in te zetten. In dit blog vertellen we je meer over waar je op moet letten bij het kopen van laminaat, wat de trends zijn in laminaatland en wat je nog meer met laminaat kunt, naast het leggen van vloeren.

De trends in laminaat

Wat zijn de trends voor 2020 in laminaat? Laminaat is altijd al de meest gekozen vloer, omdat het makkelijk en snel gelegd is. Maar wat gaan we in 2020 veel terug zien met laminaat?

Duurzaamheid staat voorop. Het is steeds belangrijker om bewust met het milieu om te gaan. Dan is laminaat een relatief duurzame vloer, doordat het deels met gerecycled materiaal gemaakt kan worden.

Visgraat: als het gaat om stijl, dan is de luxe uitstraling van visgraat helemaal hot op dit moment. Maar waarom met dure tegels of duur parket, als het ook op een duurzame manier voor milieu en portemonnee kan? Laminaat kopen

Hongaarse punt: deze manier van het leggen van laminaat lijkt veel op visgraat ,alleen is de hoek anders. Bij visgraat worden de planken in een hoek van 45 graden gelegd en bij de Hongaarse punt is dat 60 graden. Hiervoor geldt dezelfde reden waarom laminaat ook in 2020 populair is: een luxe uitstraling op een goedkope manier.

Creabea met laminaat. Eigenlijk is dit een vervolg op het stukje duurzaamheid en recyclen. Resten van laminaat gebruiken voor knutsels of lambrisering wordt steeds vaker gedaan.

Wat kun je nog meer met laminaat?

Een trend in 2020 is dus om meer te doen met overgebleven laminaat dan het achter de schotten op zolder te laten liggen. Duurzaam en passend bij je interieur, wat wil je nog meer? Je kunt tegenwoordig ook restjes laminaat kopen. Ga dus gauw naar de Gamma, Praxis of de vloerenspeciaalzaak bij jou in de buurt. Scroll door Pinterest en doe de leukste ideeën op! Je kunt bijvoorbeeld dienbladen maken, lambrisering, een achterbord voor je bed of een lijst voor om je spiegel of fotolijst!



Tips voor het kopen van laminaat

Laminaat kopen is wel een hele klus, helemaal als er veel nodig is. We geven een paar tips waar je in ieder geval aan moet denken bij het shoppen van laminaat:

Stel je budget vast: vooraf een budget vaststellen is handig, zodat je gericht op zoek kunt gaan

Bedenk waar je het voor wil gebruiken: moet het van hoge kwaliteit zijn omdat er veel overheen gelopen wordt of hoeft dat niet?

Bereken hoeveel laminaat je nodig hebt: gebruik je laminaat voor 1 ruimte op de vloer, ga je voor het bekleden van het hele huis?

Schaaf na je zoektocht je budget bij of je wensen, het is maar net waar je meer waarde aan hecht!

Voor vloeren is het raadzaam om ondervloeren te leggen, voor je laminaat legt. Ondervloeren zorgen voor minder geluid, minder warmteverlies en het zorgt ervoor dat het laminaat net wat meer kan hebben en dus slijtvaster is. Laminaat kopen kan onder andere bij vloerenspeciaalzaak Bebo Parket!