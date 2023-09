Lange Weeren-plannen opnieuw langs de provincie

Het geüpdatete Lange Weeren-plan kan worden doorgestuurd naar de provincie. Dat is de conclusie na de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Een groot deel van de gemeenteraad had een lofzang in petto voor de verantwoordelijke wethouder Marisa Kes en haar ambtelijke staf, voor het opstellen hiervan. Daarmee kreeg het college de gewenste ‘positieve zienswijzen’. Het lokale bestuur hoopt voor het eind van het jaar een reactie te ontvangen van de provinciale overheid.

Door: Laurens Tol

Opvallend weinig woorden werden vuilgemaakt aan het plan Lange Weeren. Mogelijk mede omdat weinig fracties het op hun geweten willen hebben om de komst van deze wijk te vertragen.

"Een behoorlijk grote verbetering op het gebied van waterberging en landschappelijke invulling"

En er was eerder al voldoende gelegenheid om vragen te stellen, zoals bij de voorbije themaraad. In sommige zienswijzen kwam nog wel een en ander naar voren. Zo adviseerde de VVD om ‘de duimschroeven aan te draaien bij de ontwikkelaars’. Wethouder Kes vond dit meer iets voor later in het proces. GroenLinks toonde zich vaak tegen de bouwplannen. Maar nu die eenmaal door lijken te gaan, wilde deze partij in haar zienswijze toch wat ‘dingen meegeven’.

Zo formuleerde de scheidend fractievoorzitter Nico van Straalen: ,,Dit plan is een behoorlijk grote verbetering ten opzichte van het vorige op het gebied van waterberging en landschappelijke invulling. Het is en blijft wel een bijzonder landelijk gebied. Als er een woning op staat, dan kan er geen grutto meer nestelen. De vraag is of dit voldoende gecompenseerd wordt en wat de natuurbeschermers hiervan gaan vinden. Het college wil alles: en de Lange Weeren volbouwen, en De Purmer én een stadion daar bouwen. Je moet zaken beter tegen elkaar afwegen.”

Wethouder Kes reageerde door te zeggen dat het college slechts uitvoert wat de meerderheid van de raad wil. Als die een natuurcompensatie-gebied van De Purmer wil maken, dan voert het dat uit, deelde de bestuurder mee. Het is nu afwachten of de provincie meegaat in het eerdere positieve oordeel van de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) en de goede kritieken van de gemeenteraad. Het college gaf eerder aan nu door te zullen gaan met het opstellen van een ontwikkelkader en het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaars die gronden in het gebied bezitten.