Legpuzzels sinds corona razend populair

In de eerste lockdown waren de legpuzzels niet meer aan te slepen. In bijna ieder huishouden in Nederland werd net zoals vroeger fanatiek aan een legpuzzel gewerkt. Niet alleen werkt puzzelen tijddodend, puzzelen heeft daadwerkelijk een effectieve werking tegen stress.

Partnercontent

Het fijne aan legpuzzels is dat je verschillende niveau’s hebt om te gaan doen. Voor veel volwassenen is een puzzel van 1000 stukjes een leuke uitdaging. Natuurlijk kan je ook voor minder of meer stukjes gaan, als 1000 een te grote of een te kleine uitdaging vormt. Het probleem bij puzzels van 1000 of meer stukjes is dat ze vaak een erg groot oppervlakte in beslag nemen. Vanaf het begin van het puzzelen ligt de tafel hierdoor bezaaid met stukjes. De tafel wordt pas echt vol als de randjes eenmaal gelegd zijn. Vind je puzzelen hartstikke leuk, maar vind je het het niet waard om een week lang op de grond te moeten eten? Kijk eens naar een puzzelmat. Met een puzzelmat kan je de puzzel makkelijk oprollen als je hem niet gebruikt. Doordat de puzzel in een mat wordt gerold blijven de stukjes op de juiste plek, als jij ze op de juiste plek hebt neergelegd tenminste. Ben jij juist zo fanatiek dat je pas aan eten en andere dingen denkt nadat de legpuzzel klaar is? Dan is het NK legpuzzelen misschien wel wat voor jou. Op dit Nederlands kampioenschap proberen verschillende teams zo snel mogelijk een puzzel van Jan van Haasteren van 1000 stukjes te leggen. De snelste puzzel in de finale werd in minder dan 60 minuten gelegd. Misschien dat puzzelen in wedstrijdverband toch wel een iets minder stresswerende functie heeft dan die puzzels aan de keukentafel.

Raad zelf de oplossing met WasGij Puzzels

Voor wie een tussenstap zoekt tussen een standaard puzzel en puzzelen onder enorme druk is er ook een nieuw soort puzzel bedacht, de WasGij puzzel. Bij een standaard puzzel is het plaatje dat je puzzelt gelijk aan het plaatje op de doos. Zo kan je per stukje gaan vergelijken waar in het plaatje dit stukje ongeveer hoort. De WasGij puzzels geven je een beeld van hoe de puzzel er ongeveer uit gaat zien, maar dan net anders. De WasGij puzzels komen in drie verschillende standaard stijlen, de Original, de Destiny en de Mystery. Bij de Original WasGij puzzels zie je een beeld met een aantal personages. De bedoeling van de puzzel is om te puzzelen wat de hoofdpersoon op het plaatje ziet. Kijkt deze persoon en zijn omgeving geschokt? Of juist enthousiast? Dat zijn ongeveer de hints waarmee je zelf moet inschatten hoe de legpuzzel er uit komt te zien. Het beeld dat je neerlegt is dus niet van de doos af te kijken, de puzzel moet gelegd worden op gevoel. De Destiny puzzels lijken qua beeld wat meer op elkaar. De personages en voorwerpen die op de doos staan komen ook ongeveer terug in de puzzel, maar dan jaren later. Zo kan een paard met wagen een zelfrijdende auto worden en kan een marktkraampje inmiddels een echte winkel geworden zijn. Het leuke aan deze puzzels is dat het plaatje op de doos en het plaatje op de puzzel veel gelijkenissen hebben maar toch heel anders zijn. De Mystery puzzels gaan ook over tijdreizen, maar in plaats van jaren gaan ze slechts minuten vooruit. De vraag bij deze puzzels is eigenlijk wat er direct na het plaatje op de doos gebeurt. WasGij werkt zelfs met speciale Christmas edities van puzzels. Misschien krijg je daarmee het hele gezin weer ouderwets gezellig aan tafel.