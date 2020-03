Leuke tekst op straat

Op de straat hebben kinderen afgelopen week een mooie tekst geschreven. Met mooie krijtkleuren staat er een opbeurende tekst speciaal voor de bewoners van het Sint Nicolaashof.

In deze, vooral voor ouderen, is het een zware eenzame tijd. Het is mooi om te zien dat er zulke leuke initiatieven zijn. Bekijk de video om de tekst te lezen.





Als er meer leuke intitiatieven zijn kunnen jullie dit doorgeven aan de redactie van de Nivo zodat we er een leuk artikel van kunnen maken. Dat mag via de mail: redactie@nieuw-volendam.nl