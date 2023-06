Liefdevolle verzorging in de laatste levensfase

Thuis van Leeghwater is een prachtig hospice in Middenbeemster. Er is plek voor vier bewoners die in hun laatste levensfase liefdevol worden verzorgd door professionele verpleging en een grote groep vrijwilligers. Vijf Volendamse vrouwen vertellen over de warme band die zij hebben met het hospice.

Nel, Ivonne, Alice, Wendy en Gerda zijn vrijwilliger bij het hospice. “De mensen in het hospice worden ontzettend goed verzorgd”, vertelt Nel. “Bewoners krijgen 24 uur per dag aandacht, liefde en verzorging. Ze mogen kiezen wat ze willen eten en als we dat niet in huis hebben, wordt het gehaald. Het lijkt soms wel een vijfsterrenhotel, zo luxe. Maar dat verdienen de mensen in hun laatste levensfase. Het vrijwilligerswerk is zinvol en betekenisvol en geeft ontzettend veel voldoening.” ”Ivonne gaat verder: “Alle lagen vallen weg in de laatste levensfase, het contact met de bewoners is puur. Van hart tot hart.”

Ontzettend leerzaam

“Je bent heel dicht bij de mensen en ziet dingen die je anders nooit zou zien”, vertelt Alice. “Het is heel bijzonder en ontzettend leerzaam. Ik ontmoet zoveel verschillende mensen uit allerlei verschillende situaties waar ik voorheen misschien wel te snel een oordeel over had. Als je die mensen leert kennen dan leer je begrijpen waarom een situatie zo is en waarom mensen zo zijn. Ik neem dat mee in mijn werk en privéleven.”

Warme deken

Anita leerde het hospice kennen van een andere kant. Op advies van de huisarts verhuisde haar moeder naar het hospice. “Mijn moeder wilde eigenlijk thuis sterven maar de dokter gunde haar meer comfort en ons wat rust. Het was best een lastige beslissing maar ik ben nog iedere dag dankbaar voor de tijd in het hospice. Bij binnenkomst voelden we meteen die warme deken over ons heen. Wat een fijne plek. De vrijwilligers en verpleegkundigen namen alle zorg direct over, alles kon en alles mocht. Ze zorgden ervoor dat mijn moeder zich direct comfortabel voelde. Thuis werd ze al lange tijd beneden gewassen en hier kon ze weer onder de douche. Dat vond ze heerlijk en ze was er zo dankbaar voor.”

"We ontzorgen de familie en dat doen we met heel veel liefde voor de bewoner."

Waardevolle gesprekken

Anita kon in het hospice weer dochter zijn. “Na een tijd van intensieve zorg had ik weer tijd om gesprekken te voeren met mijn moeder, echt waardevolle gesprekken en we hebben nog ontzettend gelachen. Bezoek was welkom en werd goed verzorgd en ook mijn kleindochters konden er heerlijk spelen. Mijn moeder heeft er acht dagen gewoond en we hebben met heel veel liefde afscheid van haar genomen. Heel vredig is ze overleden, ’s morgens vroeg terwijl ik bij haar was. Ik ben iedereen in het hospice heel dankbaar voor alles wat ze voor mijn moeder en ons hebben gedaan. Het is echt heel bijzonder.”

“Dat is waar we het voor doen”, zegt Wendy. “We ontzorgen de familie en dat doen we met heel veel liefde voor de bewoner. We vragen altijd of er nog laatste wensen zijn en kijken vooral naar wat wél kan. Soms willen mensen nog heel graag een keer een bepaald gerecht eten maar er zijn hier ook roofvogels, lammetjes en een paard geweest.” Gerda vertelt verder: “Een bewoonster wilde heel graag nog één keer samen eten met al haar kinderen en kleinkinderen, maar de kinderen hadden ruzie met elkaar. Met een groep vrijwilligers hebben wij de woonkamer omgetoverd tot restaurant. We hebben de tafel mooi gedekt en allerlei lekkers gemaakt.

Alle kinderen kwamen en het werd een hele mooie middag.” Alice herinnert zich de prachtige manier waarop ze afscheid nam van haar kleinkinderen. “Ze had voor hen allemaal een grote lolly gekocht met van die felle kleuren. Een voor een riep ze de kleinkinderen bij zich en gaf ze zo’n lolly en zei: ‘Als oma er straks niet meer is dan mag je de lolly open maken. Eerst zal je erg verdrietig zijn maar als je de lolly op hebt zal je al een stuk minder verdrietig zijn.’ Ik krijg er nog kippenvel van als ik daaraan denk.”

Op zoek naar vrijwilligers!

Hospice Thuis van Leeghwater is op zoek naar meer vrijwilligers zoals Nel, Ivonne, Wendy, Gerda en Alice. Iedere beginnende vrijwilliger loopt een aantal diensten geheel vrijblijvend mee. Past het bij je? Dan doorloop je een introductiecursus van vier dagdelen. Wil je vrijwilliger worden of wil je meer informatie? Neem dan contact op via telefoon: 0299 682 020 of e-mail: info@hospiceleeghwater.nl.