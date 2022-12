Linda in de magische wereld van cosplay

Al 8 jaar lang beeldt de 24-jarige Linda Buijs met haar alias QTCos, door middel van cosplay, haar liefde voor anime uit. Wat als iets onschuldigs begon, groeide uit tot een cosplay-hobby, waarbij het verbeelden van fictieve karakters door middel van fotografie en kleding centraal staat. De creatieve studente werkt ook bij Dunion Online Marketing in Volendam én daarnaast schildert Linda ook. Linda heeft al vele conventies bezocht en blijft dit ook nog zeker doen.

Door: Jo-Ann Klepper

De cosplay-hobby van Linda is al op jonge leeftijd tot stand gekomen. Ze keek naar cartoons en in haar tienerjaren kreeg zij een Nintendo DS/Game Boy met het spel Pokémon. Dit spel valt in het anime genre en Linda was direct verkocht. ,,Ik vond het zo grappig, dat ik vervolgens via Google op zoek ben gegaan naar andere anime-series die mij leuk leken. Ik speurde en zag iets heel bijzonders voorbij komen.”

Die dag kwam zij, op twaalfjarige leeftijd, voor het eerst oog-in-oog te staan met een cosplay foto. ,,Wat is dit nou eigenlijk? Dat dacht ik bij mijzelf en vervolgens ben ik mij hierin gaan verdiepen. Tijdens Kerst heb ik toen stom aan mijn moeder gevraagd of ik een pruik mocht hebben en vervolgens is dat een beetje uit de hand gelopen.” Achter het begrip cosplay schuilt een enorme community met een liefde voor de performance art. Deze gemeenschap komt bijeen gedurende verschillende conventies, conferenties en meet-ups. Linda is daar vervolgens ook naar toe gegaan. ,,Tijdens het bezoeken van de eerste meeting in Utrecht, heb ik allerlei andere amateur cosplayers ontmoet. Mettertijd hebben we dit uitgebreid tot het bezoeken van verschillende conventies rond het hele land. Dit vond ik zo verschrikkelijk leuk, dat ik zeker wist dat ik dit eigenlijk vaker wilde doen.”

"Jij geeft niks om wat anderen vinden en dat vind ik zo inspirerend. Ik denk dat ik dit nu ook ga doen"

Linda verbeeldt vaak karakters uit de Japanse animeserie ‘Fate’. De makers van deze serie brengen historische karakters tot leven met een kleine anime twist. De interesses van Linda liggen dan ook bij de mix van geschiedenis met popcultuur. Linda is ook groot liefhebber van de grote diversiteit in de wereld van cosplay. ,,Als je bijvoorbeeld op Elfia, één van de grootste kostuumconventies van Europa, loopt zie je dat de leeftijdsgrens er niet is. Sommigen mensen verkleden zich als Disney karakters of mensen verkleden zich naar de renaissance. Er is voor ieder wat wils. Een ander aspect wat Linda aantrekt is het inspireren van anderen. ,,Een paar jaar geleden werd ik op Comic Con benaderd door een meisje in een rolstoel, waar ik nog steeds contact mee heb. Toen was dit haar eerste cosplay en toen zij naar mij toekwam, begon zij te huilen. Als ik het vertel word ik er zelf nog steeds emotioneel van. Ze vertelde mij: ‘Ik vind het zo cool dat jij doet, wat jij leuk vindt en dat jij doet, wat jij wilt doen. Jij geeft niks om wat anderen vinden en dat vind ik zo inspirerend. Ik denk dat ik dit nu ook ga doen’. Ik ben aan mijn cosplay-hobby begonnen, omdat ik het leuk vind en als ik iemand anders daarmee kan inspireren maakt dat de cirkel eigenlijk compleet.”

De cosplay-hobby beoefenen is wel iets waar veel bij te pas komt. Haar eigen armour (schilden), props en make-up worden door haarzelf gerealiseerd. ,,Zelf maak ik bijvoorbeeld een zwaard van 1,5 meter hoog, samen met mijn vader en mijn vriend. Het is heel leuk om dat samen te doen en vooral omdat wij met z’n drieën naar één geheel toewerken. Het eindresultaat is dan wel dat mijn vriend het grootste deel van de dag met het zwaard loopt, omdat hij best zwaar is.” Linda beschrijft haar vriend dan ook als een soort bodyguard. Het is niet zo dat Linda door personen aangevallen wordt, maar tijdens de meeste events komt het voor dat Linda als QTCos wordt herkend. ,,Mensen vinden je mooi, mensen vinden je interessant en mensen willen je fotograferen. Maar als je even gaat zitten en een momentje neemt om een broodje op te eten, wil ik niet dat zulke foto’s op het internet verschijnen en dat mijn privacy daardoor geschonden wordt. Hij houdt dus in de gaten of er camera’s in de buurt zijn.” Ondanks de bescherming van haar vriend komt het zelden voor dat Linda een moment voor haar zelf kan hebben. ,,Tijdens de conventies is het altijd druk en door het grote en extravagante uiterlijk ben je uiteindelijk een wandelend kunstwerk. Het is daarom vrij moeilijk om een rustige plek te bemachtigen.”

"Mensen hebben vaak de neiging om een connectie te leggen tussen cosplay en BDSM maar daar zit een hele dikke lijn tussen"

In deze inmiddels acht jaar durende hobby zijn er ook een paar hoogtepunten te benoemen. Het eerste hoogtepunt is het feit dat Linda voor fotograaf Roy Koemans heeft mogen poseren voor Nederlands grootste fotografie-tijdschrift ZOOM MAGAZINE. Daarnaast wordt QTCos vaak meegenomen naar bepaalde privé evenementen. ,,Een evenement als deze vindt plaats bij landgoederen en kastelen door heel Nederland, bijvoorbeeld Kasteel Amstenrade. Wij krijgen dan de mogelijkheid om privé te fotograferen in en rondom het kasteel en om daar bij te mogen zijn is voor mij ook een toppunt.”

Niet alleen in Volendam, maar over de hele wereld zijn er vooroordelen rondom cosplay en daar heeft Linda ook echt last van gehad. ,,Mensen hebben vaak de neiging om een connectie te leggen tussen cosplay en BDSM (van bondage tot sado-masochisme, red.) maar daar zit een hele dikke lijn tussen. Dat is het namelijk niet. Mensen nemen de tijd niet om het te snappen of om zich in het onderwerp te verdiepen.” Linda heeft zo ook een keer haar vader meegenomen naar een event en sindsdien is hij verkocht. ,,Toen ik mijn vader meenam naar Comic Con was ik hem na een paar minuten alweer kwijt. Ik zag hem toen in de verte achter een transformer aanrennen met z’n telefoon. Dat vond ik echt geweldig om te zien. Mijn vader wist op het begin zeker dat hij het niks zou vinden, maar om hem na het event zo gefascineerd te zien liet de magie, die cosplay met zich meebrengt, duidelijk zien.”

Toen Linda haar ouders aanvankelijk vertelde over haar nieuwe hobby waren haar ouders niet zo enthousiast. Nadat er een foto van Linda, bij een cosplay-event, op Instagram werd gepost kwam zij achter haar dochters nieuwe hobby. ,,Mijn moeder werd een beetje hysterisch en dacht dat ik over die ene BDSM-grens was gegaan. Zij heeft vervolgens mijn opa bezocht en vertelde hem over haar angsten en belandde in de beschermende moederrol. Mijn opa vertelde mijn moeder toen: ‘Wees blij dat ze geen drugs gebruikt. Dit is hartstikke leuk en een mooie uiting van creativiteit. Daar ben ik mijn opa heel dankbaar voor. Vandaag de dag zijn zij samen twee van mijn grootste fans.”