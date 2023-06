Algemeen

Lions slaat weer toe in tweede helft Evenals vorige week in Sittard, begon Volendam uitstekend aan de tweede wedstrijd van de finale. Met een ijzersterke verdediging en een makkelijk scorende aanval kwamen de Volendammers op een 9-5 voorsprong. Maar ook dit keer stokte de aanval, werden er onnodige straffen geïncasseerd en met de rust was de voorsprong bijna geslonken (14-13). Ondanks de aanmoedigingen van het volledig in oranje uitgedoste publiek, was Lions in de tweede helft de betere ploeg. De overtuiging dat er gewonnen kon worden ebde weg bij de thuisploeg en Lions bouwde de voorsprong langzaamaan uit. Lions werd de terechte kampioen. In het begin van de competitie was uitzicht op prijzen ver weg, maar met de beker op zak en een tweede plaats in de competitie mag Volendam heel trots zijn. |Doorsturen

