Lofuitingen voor nieuwe EP P.J.M. Bond

In de aanloop naar de albumpresentatie op 6 oktober later dit jaar in PX, lanceerde P.J.M. Bond onlangs een nieuwe EP genaamd ‘Big Two-Hearted River: Part II’. De drie gloednieuwe songs kunnen op waardering rekenen, zelfs ver buiten onze landsgrenzen.

Foto: Nadia-Morsink

‘Dit is een lied dat zo ontspannen is dat het gevaar loopt om om te vallen, het is zo warm als een zomerdag en zo rustig als een borrelende beek. Waar Bond zijn tent ook heeft opgezet, het is een perfecte plek; we durven te wedden dat zelfs de muggen het overslaan. Je zou aan Fleet Foxes kunnen denken - je zou ook kunnen denken aan America (The Band) op hun debuutalbum’, zo luidt een veelzeggende review uit het Verenigd Koninkrijk.

Ook in Nederland wordt de nieuwe muziek van de in Volendam geboren Paul Bond op waarde geschat. 3voor12 schrijft op haar website ‘Voor de EP zijn het melancholische vergezichten waarin dwarsfluit en strijkers in de muzikale arrangementen zijn verwerkt. Het tweede deel van de titeltrack is een muzikale beschrijving van het leven die Hemingway heeft beschreven in één van zijn werken en waarin Nick Adams de hoofdrolspeler is. Op Indian Camp is een dwarsfluit te horen die PJM Bond zelf ter hand neemt en op Mr. And Mrs. Elliot zijn strijkers te horen. ,,Ik ben trots op deze nummers”, zegt hij over het werk. Dat mag PJM Bond zijn, want het is een rustpunt.’

‘Big Two-Hearted River: Part II’, ‘Indian Camp’ en ‘Mr. And Mrs. Elliot’ zijn te beluisteren op Spotify.