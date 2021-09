Lokkemientjesweg opnieuw geasfalteerd eind september

De laatste week van september zullen wegwerkzaamheden aan de Lokkemientjesweg gestart worden. Het huidige wegdek – vooral ter hoogte van de kruising Lokkemientjesweg/Groenland – is al geruime tijd toe aan vervanging en zal daarom opnieuw geasfalteerd worden.

Op 27 september gaan de werkzaamheden van start. De verwachting is dat de weg op 1 oktober aanstaande weer begaanbaar is. Het aan te pakken wegdek betreft alleen het plateau inclusief de groensteen waar de Lokkemientjesweg overgaat in Groenland.

De wegwerkzaamheden zullen in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) uitgevoerd worden. Op dit moment is alleen het plateau aan de orde, maar wellicht dat volgend jaar de complete weg opnieuw geasfalteerd zal worden.