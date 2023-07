Algemeen

Lorem Ipsums buitenlands debuut in Londen 17 juli was een bijzondere dag voor de leden van Lorem Ipsum. De band uit Volendam trad namelijk op in ‘The Half Moon Pub’ te Londen. Een droom die uitkwam voor de leden van de band, wiens muziek grotendeels gebaseerd is op ‘Britpop’ en Engelse New Wave.

De muzikanten wilden graag optreden in Londen, en dus besloten zij enige tijd geleden om contact op te nemen met een aantal podia in de Engelse hoofdstad. Merkwaardig genoeg kwam er een reactie binnen van een pub die zij zelf níét hadden benaderd. Organisator Phil van ‘The Half Moon Pub’ had kennelijk te horen gekregen dat Lorem Ipsum op zoek was naar een plek om op te treden. En zo geschiedde. |Doorsturen

