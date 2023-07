Lorem Ipsums buitenlands debuut in Londen

17 juli was een bijzondere dag voor de leden van Lorem Ipsum. De band uit Volendam trad namelijk op in ‘The Half Moon Pub’ te Londen. Een droom die uitkwam voor de leden van de band, wiens muziek grotendeels gebaseerd is op ‘Britpop’ en Engelse New Wave.

Door: Jos de Boer

De muzikanten wilden graag optreden in Londen, en dus besloten zij enige tijd geleden om contact op te nemen met een aantal podia in de Engelse hoofdstad. Merkwaardig genoeg kwam er een reactie binnen van een pub die zij zelf níét hadden benaderd. Organisator Phil van ‘The Half Moon Pub’ had kennelijk te horen gekregen dat Lorem Ipsum op zoek was naar een plek om op te treden. En zo geschiedde.

Sinds de vroege jaren ’60 heeft The Half Moon Pub een iconische reputatie. Elke dag van de week spelen hier per avond meerdere muzikanten. De locatie kent een rijke muzikale historie. Niemand minder dan U2 heeft hier hun eerste uitverkochte concert gespeeld, en Kate Bush gaf haar eerste liveshow in The Half Moon Pub.

Op maandag 17 juli was moment daar voor Lorem Ipsum. De band (en entourage) reisden af naar de pub in de Londense wijk Putney. De avond begon met optredens van vier zeer uiteenlopende acts. Intieme singer-songwriter muziek, pianostukken met begeleiding van een cellist en een band die psychedelische synth-pop speelde: Kortom, een hoop variatie. Na deze afwisselende sets weerklonk al gauw de eerste riff van gitarist Peter Steur ‘Kos’ door de zaal. De muziek van Lorems twee EP’s viel goed in de smaak bij het publiek. Ook werden er een aantal nieuwe nummers gespeeld, waaronder een mysterieus-klinkende track met de tijdelijke titel ‘Spooky Song’. Bij dit nummer liet William Mooijer zien hoe ‘bloody fast’ hij kan drummen. Zangeres Michelle Tuijp was goed bij stem, en ook bassist Tim de Boer was in topvorm. Een onvergetelijke avond voor de band en het publiek, die hopelijk dient als primeur voor nog meer optredens in het buitenland.