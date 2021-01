Partner content

Maak kennis met de Samsung Galaxy M51

Zoals je weet brengt Samsung ieder jaar heel wat verschillende Galaxy toestellen uit. Deze verscheidenheid aan modellen maakt het alleen wel wat lastig om een keuze te maken. Als je niet een al te groot budget hebt zou je denken dat er helaas niets te vinden is binnen het aanbod. Dit is echter niet helemaal het geval, Samsung maakt namelijk ook prima budget toestellen. Een van de bekendste goedkopere modellen van dit moment is de Samsung Galaxy M51. Benieuwd wat je van dit model kunt verwachten?

Lees dan snel verder, we laten je het in dit artikel allemaal zien!

Dé beste smartphone van de M-serie

Zoals je waarschijnlijk wel weet is de M-serie aan te merken als de budgetlijn van Samsung. De Samsung Galaxy M51 is de beste van de M-serie tot nu toe. Deze keer voldoet het toestel echt aan alle mogelijke eisen die je er maar aan kunt stellen. Met de nieuwste en duurste Galaxy M51 hoopt het bedrijf echt de grenzen te verleggen De M-serie van Samsung heeft altijd al een enorme body gehad. Dit is dan ook zo voor de Galaxy M51. Maar met dit toestel wordt het design nog beter dan voorheen. Hij is namelijk wat zwaarder, hierdoor voelt hij gelijk een stuk luxer aan. De achterkant van het toestel is voorzien van een vingerafdrukmagneet. Dit maakt het mogelijk om hem snel te ontgrendelen als je hem in je hand hebt.

Een prima scherm voor al jouw video’s

Het is natuurlijk belangrijk dat je telefoon over een goed scherm beschikt. Met deze telefoon zal je je hier geen zorgen over hoeven te maken. De Samsung Galaxy M51 is namelijk voorzien van een 6,7-inch Super AMOLED Plus Infinity-O paneel met een hoge 20:9 beeldverhouding. Hierdoor ben je voorzien van Full HD+ resolutie. Het display wordt beschermd door een laag Gorilla Glass 3 voor extra bescherming. De Super AMOLED Plus-implementatie van Samsung is ook nog eens mooi doordat dit zorgt voor een beter kleurencontrast. Door dit goede scherm kan je echt optimaal van al jouw series en films genieten.

Uitstekende batterijcapaciteit

Een van de grootste voordelen van de Samsung Galaxy M-serie is altijd al de enorme batterijcapaciteit geweest. Met de Galaxy M51 heeft Samsung echter weer de grens weten te verleggen. Deze nieuwe smartphone beschikt namelijk over een enorme 7.000mAh batterij. Dit is veruit de grootste batterijcapaciteit die we op een gewone smartphone hebben gezien. Het ondersteunt 25W opladen via de Type-C-poort. Doordat je zolang kunt doen met je batterij hoef je hem eigenlijk niet zo vaak op te laden. In plaats van een halve dag kan je met deze telefoon makkelijk twee dagen vooruit. Ideaal voor de mensen die niet altijd tijd hebben om een stopcontact op te zoeken.

Maak prachtige foto’s voor Instagram

De Galaxy M51 heeft een quad-camera stack aan de achterzijde, met een 64MP Sony IMX682 primaire sensor met een f/1.8 diafragma, een 12MP ultra brede sensor met een f/2.2 diafragma, een 5MP diepte sensor en een 5MP macro sensor. Aan de voorzijde heeft de telefoon een 32MP selfie camera met een f/2.2 diafragma. Mocht dit je niet zoveel zeggen: het houdt in dat de telefoon echt over een ontzettend goede camera beschikt.

Tip – bescherm je telefoon goed

Het feit dat de Samsung Galaxy M51 een stuk goedkoper is dan enkele andere modellen betekent natuurlijk niet dat je er onvoorzichtig mee om zou moeten gaan. Als je echt alles uit je toestel wilt halen dan raden wij je aan om een goed hoesje te kopen. Gelukkig zijn er meer dan genoeg websites te vinden die je kunnen voorzien van hoogwaardige Samsung Galaxy M51 hoesjes. Combineer dit met een sterke screenprotector en je weet zeker dat je een telefoon in handen hebt waar niets aan ontbreekt. Het is niet voor niets een van de meest populaire modellen van dit moment!