De filmpjescompetitie tussen de groep zevens van Volendam

"Mag het ook in 4K?"

Terwijl kinderen tegenwoordig steeds meer bezig zijn met filmpjes op YouTube en TikTok, pakt de SKOV hun educatieve mediaprogramma weer op. Na twee jaren corona wordt dit jaar eindelijk weer de ‘Best of 7’ georganiseerd, waarin de groepen 7 van Volendamse basisscholen zelf filmpjes maken in een fanatieke competitie.

Johan Veerman legt uit hoe de hoogstaande camera-apparatuur in de studio werken.

Door: Chris Bond

Het is zo’n zeven jaar geleden toen het idee van de ‘Best of 7’ voor het eerst werd opgezet, schat Marcel van Meel in, die samen met Marleen Kras, cultuur-coördinator van het SKOV, medeoprichter is van het project. Het is een educatieprogramma waarin leerlingen leren op het gebied van media, in de vorm van een competitie. ,,De kinderen van elke groep zeven van de basisscholen in het dorp maken zogenoemde videospreekbeurten over een zelfgekozen onderwerp”, legt Marcel uit. „Al hebben ze het over het fileren van een haring of een rondvaart in Amsterdam. Ze maken zelf de video en mogen zelf kiezen waarover. En dat gaat ze goed af, sommigen weten namelijk al best veel van media”, licht hij anekdotisch toe. „In een van de klassen stak een wijsneusje z’n vinger op na de uitleg en vroeg: mag het filmpje ook in 4K? Ik zeg: natuurlijk, als je wil mag het ook in 8K. Maar toen werd het toch weer stiller.”

De groepen zeven stemmen dan vervolgens op de beste video uit hun klas, en die wordt ingezonden naar de Lokale Omroep. „De videos van de klassen komen bij mij binnen, maar ik houd m’n handen schoon”, zegt de medeoprichter van het project met een glimlach. „Al staat ‘ie op z’n kop of achterstevoren, het is echt hun filmpje.”

En om de enthousiaste videomakers - of vloggers, zoals ze zichzelf al noemen – in juiste banen te leiden, mogen ze zien hoe televisie (en radio) in het ‘echt’ wordt gemaakt. Marcel: „We geven deze maand iedere klas een rondleiding door de radio- en televisiestudio. Ze krijgen uitleg over de media, mogen spotjes inspreken in de radiostudio, staan achter de camera bij de televisie en doen de regie vanuit de montagestudio. De groep 7’ers gaan met alles aan de gang, ze mogen overal aanzitten, maar we zeggen vooraf wel altijd: denk erom dat je met hele dure spullen omgaat. En dan hoor je altijd die leuke verbaasde reacties: kost deze camera echt honderdduizend euro?!”

,,De elf- en twaalfjarigen zien we bijna nergens enthousiaster dan hier”, gaat Marcel verder. „We vragen na afloop altijd: wie lijkt het wel leuk om hier te komen werken? Dan gaan in elke klas vrijwel alle vingers omhoog en dan moet ik zeggen: jullie mogen terugkomen als je zestien bent.”

Maar de enthousiaste leerlingen laten niet op zich wachten. Met al die kennis uit de studio gaan alle groepen bevlogen aan het werk. „Sommige groepjes hebben hun filmpje zelfs al klaar, anderen moesten alweer opnieuw beginnen en er zitten er ook een aantal tussen die nog niet eens een idee hebben. Dan wordt het kort dag”, zegt Marcel. „Maar, zo krijgen ze wel alle stappen van het proces mee”, lacht Jack die ook bij de rondleidingen helpt. „Ook de stress van te laat beginnen!”

„Je kunt de jonge generatie zo enthousiast maken voor de studio, en het is voor hen natuurlijk geweldig om te doen. Met die filmpjes waar ze zoveel tijd in stoppen kunnen ze bovenaan de competitie terecht komen, en dan winnen ze een leuke prijs.” Vlak voor de zomervakantie - op 7 juli – komen alle groepen 7 samen in PX. Daar worden de winnaars bekend gemaakt. „De jury beoordeelt echter niet op hoe het technisch in elkaar zit, want er zitten altijd wel vaders en moeders bij die handig zijn met die filmpjes. Ze kijken niet naar het spektakel eromheen, maar naar de originaliteit van het verhaal.” De verhalende filmpjes komen allemaal in een televisie-uitzending terecht die wordt opgenomen in de PX. „Dan zitten we met zo’n 250 leerlingen in PX, en wanneer we aan het einde de beoordeling laten zien, dan gaat het dak er af. Dat is zo leuk om te zien!”