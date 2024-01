Mats Veerman winnaar Volendammer‭ ‬Dartkampioenschap 2024

Afgelopen zaterdag vond in Pop- en Cultuurhuis PX de 39e editie van de Tom Kakes Cup, het jaarlijkse Volendammer Dartkampioenschap plaats. Een recordaantal van maar liefst 98 deelnemers begonnen aan ’s ochtends aan het toernooi der toernooien. Het brede deelnemersveld zag oude bekende, maar ook veel nieuwe gezichten. Zoals altijd begint het toernooi met een grote poulefase, waarna de eerste 40 darters moeten afvallen. Zij mochten allen na de eerste ronde nog aan een knock-out verliezerstoernooi deelnemen, dat uiteindelijk werd gewonnen door Sam Kakes.

De Tom Kakes Cup is een toernooi van de lange adem. De tweede ronde bij de winnaars wordt traditioneel nogmaals in een poulefase gepseeld. Van de 58 deelnemers wisten 32 spelers zich te plaatsen voor het knock-outschema richting de finale. In een van de eerste knock-out wedstrijden werd Joop van Baalen, de verdedigende kampioen van 2023, direct uitgeschakeld door oud cupwinnaar Johan de Wit. Enkele borden verderop moest Evert de Lange in een thriller zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot - en tevens oud-winnaar – Kees Tol (Ollie). Ze haalden hun contributie er uit: 3-2.

Revanche

Philip Karregat, de winnaar van ‘de Cup’ in 2019, kreeg in de halve finale een handvol matchdarts, maar liet zijn tegenstander Mike Tol toch terugkomen tot 3-3. In de laatste en beslissende leg trapte hij echter het gaspedaal in en kon hij zonder al te veel druk de klus klaren en zijn plaats in de finale veilig stellen. Aan de andere kant van het schema nam Mats Veerman in de kwartfinale revanche voor zijn in 2020 verloren finale tegen Richard de Bruijn: 3-2. Volledig op dreef, versloeg Mats, die afgelopen mei ook het Mereker Open op zijn naam wist te schrijven, zijn Heen en Weer-teamgenoot Johan de Wit in de halve finale met 4-1. Na bijna 10 uur darten waren er inmiddels 373 wedstrijden gespeeld en bleven er nog twee spelers over. Het overgebleven publiek verzamelde zich rondom de televisiebaan om de finale te aanschouwen. In de finale liet Mats zijn missie niet in gevaar komen en was hij met een gemiddelde van 68.29 een maatje te groot voor Philip (60.17). De Best Of 9 finale werd uiteindelijk 5-2. Na het gooien van de laatste dubbel klonk zijn opkomstnummer “De Bouw Is Wauw” door de speakers en kon Mats de cup met de grote oren eindelijk liften.

Volgend jaar zal de 40e editie van het Volendammer Dartkampioenschap worden georganiseerd op zaterdag 4 januari 2025. De organisatie van Volendam Darts dankt Pop- en Cultuurhuis PX voor de gastvrijheid. Ook grote dank naar alle sponsoren: Westend Zonwering, Kees Tol Verf en Behang, Kees Tol Glas, Schildersbedrijf Maxed, Bakkerij van Pooij, Klaas Bart Schildersbedrijf, Kes en Molenaar Metselbedrijf, Fietsservice Koning, Snackbar Roma, Number1 Voetbalreizen, Veerman en Kemper Stucadoors, Stucbouw Volendam en Edwin Horn Rijopleidingen.

Uitslag Tom Kakes Cup 2024 in Pop- en Cultuurhuis PX, op zaterdag 6 januari 2024 (98 deelnemers):

1. Mats Veerman

2. Philip Karregat

3. Johan de Wit

3. Mike Tol

Winnaar Verliezersronde: Sam Kakes

Runner-Up Verliezersronde: Marc Bommie

Beste Dame: Wendy Numan

180-ers (14x):

Mats Veerman (3x)

Jay Richie Tol (2x)

Jeremy Jonk (2x)

Alex Visser

Brandon Bond

Chris Kwakman

Iwan Mooier

Mike Tol

Nick Doevendans

Stefan Hylkema

Hoge Finishes (14x):

148: Jan Schokker

124: Jeffrey Jansen

120: Buijs Buijs

116: Roy Taxi

115: Sam Zwarthoed

115: Edwin Horn

111: Gerard de Wit

108: Stefan Zwarthoed

107: Bruin Bont

104: Sam Steur

104: Roy Taxi

104: Mats Veerman

102: Simon Sier

101: Jan Schokker