‘Mensen beseffen niet hoeveel impact het heeft op ons privé-leven’

FC Volendam is veelvuldig in het nieuws over allerlei zaken. Er gaan regelmatig geruchten rond die soms kloppen, maar vaak ook niet. Achter de schermen blijft het clubbestuur doorgaan op de ingeslagen weg, waarbij het niet doof zegt te zijn voor de kritiek die er is. In een tweeluik in de Nivo willen voorzitter Jan Smit en bestuurslid Technische Zaken Hans Bond uitleg geven en antwoord bieden op veel gestelde vragen. In deel 1 gaan ze onder meer in op de voorbije transferperiode, het verweten gebrek aan communicatie en de situatie van verdediger Xavier Mbuyamba.