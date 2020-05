Partner content

Met deze tas draag je je eigendommen veilig bij je

Zakkenrollers zijn vooral actief op drukke boulevards, stranden en terrassen. Nu de terrassen weer opengaan, kun je erop wachten. Met deze tas hebben zakkenrollers het nakijken.

Wie regelmatig naar bijvoorbeeld Italië ging, weet dat je daar nogal eens gewaarschuwd werd voor zakkenrollers en tasjesdieven. Vooral het dragen van een canvas, polyester of leren rugzak werd afgeraden. Het dragen van je bankpasjes en andere eigendommen zou je maar beter zo dicht mogelijk tegen je lijf dragen, bijvoorbeeld in een tasje op je buik en dan nog het liefst onder je trui.

Nu zijn zakkenrollers en tasjesdieven er niet alleen in Italië. In de zomermaanden zijn ze overal actief. Ook in Nederland. Met name op drukke stranden, boulevards en tijdens festivals opereren ze in groepen.

De festivals zijn er voorlopig niet, maar als het zonnetje schijnt blijken we nog altijd gretig het strand en straks ook weer de terrassen op te zoeken. Voer voor lui met minder goede bedoelingen.

Kies niet voor een rugzak, maar wel voor de anti-diefstal rugzak

Een rugzak lijkt dus vragen om moeilijkheden, maar dat is ook weer niet helemaal waar. Er is een anti diefstal rugzak waarmee zakkenrollers geen schijn van kans hebben om deze open te krijgen. De tas is gemaakt van snijvast materiaal en heeft onzichtbare ritsen. Bovendien is het ook nog eens een prachtige vormgegeven rugzak in stijlvolle kleuren. Geen overbodige luxe als je regelmatig belangrijke zaken met je meedraagt zoals dossiers, een laptop, portemonnee, sleutels en ga zo maar door.

Een andere optie is een tas bij je te dragen die je in de hand houdt in plaats van op de rug, zoals een laptoptas dames. Kies dan in ieder geval voor een stevige sterke tas met een ritssluiting. Zorg ervoor dat de laptop goed en veilig opgeborgen is in het speciaal daarvoor aangebrachte gewatteerde laptopvak. Draag de laptoptas desnoods met de bijgeleverde schouderband over je schouder en stel deze zo af dat je de tas onder je bovenarm geklemd kunt dragen.