Met deze tips kun jij de perfecte fauteuil aanschaffen

Fauteuils zijn extreem veelzijdige meubelstukken. Zo kunnen ze gebruikt worden voor diverse doeleinden in huis. Wil je na een lange werkdag heerlijk wegzakken in een stoel? Een gezellige fauteuil is hier zeker geschikt voor. Daarnaast is dit type stoel ook perfect voor de fervente boekenlezers. Een fauteuil heeft bovendien als belangrijk voordeel dat het een ruimte veel persoonlijkheid kan geven. Sterker nog, het maakt het ophangen van een muurcirkel aan de wand zo goed als overbodig. Natuurlijk kan zo’n wandcirkel je interieur nog wel wat persoonlijker en mooier maken, dus dit is alsnog aan te raden. Het kopen van een fauteuil is trouwens nog best lastig. Met de volgende tips zal het vinden van de beste fauteuil voor jou gelukkig wel een stukje makkelijker worden.

Partner content

Prijs

De prijzen van fauteuils variëren echt enorm. Sommige exemplaren kosten namelijk meer dan 10 duizend euro, terwijl andere modellen juist maar iets van 200 euro kosten. Het ontwerp en de stijl dragen bij aan de prijs, net zoals het materiaal dat gebruikt is. Een fauteuil van volledig leer zal bijvoorbeeld een stuk duurder zijn dan een exemplaar van gesleten leer. Ook is dit type stoel met een stalen frame normaal gesproken duurder dan een fauteuil met een houten frame. Als je aan het zoeken bent naar de juiste fauteuil dan is het eigenlijk zaak om een perfecte balans te vinden tussen je budget en de kwaliteit van de stoel. Ben je niet van plan om de fauteuil aan intensief gebruik te onderwerpen? Een exemplaar met een houten frame is dan zeker een optie, wat dus minder zal kosten.

Kwaliteit

Kwaliteit werd net al even genoemd, dit is een extreem belangrijke overweging bij het kopen van een fauteuil. Het is van cruciaal belang dat je een design kiest dat je lang en zonder problemen van dienst zal zijn. Bij het controleren van de kwaliteit van een fauteuil moet je rekening houden met een paar aspecten. Hierbij kun je denken aan het frame. Houten frames zijn dus in principe over het algemeen wel prima, maar een stalen frame is eigenlijk nog beter. Dit is namelijk beter bestand tegen meer intensief gebruik. Ook de kwaliteit van het materiaal is essentieel. Je moet namelijk kiezen voor een fauteuil die gemaakt is van een materiaal van uitstekende kwaliteit, hierdoor zal de stoel langer meegaan. Het kopen van een fauteuil met hoge veerkracht en geheugenschuim is tevens aan te raden.

Comfort

Bij het kiezen van een meubelstuk is comfort natuurlijk de belangrijkste overweging, wat bij barkrukken bijvoorbeeld ook het geval is. Een stoel kan er wel geweldig uitzien, maar het moet je alsnog wel het comfort geven dat je nodig hebt. De primaire functie is immers niet om het huis te decoreren, je moet er juist comfortabel op kunnen zitten. Om ervoor te zorgen dat dit het geval is bij de fauteuil die jij op het oog hebt kun je in de winkel het even gaan testen. Ga gewoon op de stoel zitten. Op deze manier kun je natuurlijk heel goed het comfort van de fauteuil testen. Ook zou je de recensies en aanbevelingen van andere klanten kunnen checken om te lezen wat zij van het comfort vinden.

Kleur

Ook de kleur is een belangrijke keuze. De kleur van je fauteuil moet namelijk in lijn zijn met de andere kleuren die al terugkomen in je interieur. Toch hoeft dit niet beslist, je zou namelijk juist ook voor een stoel met een erg contrasterende kleur kunnen gaan. Op deze manier zal de fauteuil echt een eyecatcher zijn in je woning. Ben je van plan om twee fauteuils te kopen? Ze hoeven dan zeker niet dezelfde kleur of hetzelfde ontwerp te hebben. Wel moet je ervoor zorgen dat ze allebei mooi en goed ontworpen zijn. Natuurlijk kun je er ook zeker voor kiezen om juist wel een bijpassend paar aan te schaffen. Het hangt maar net van je eigen voorkeuren af.