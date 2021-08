Mini producten in de keuken, is het verstandig?

Je ziet het wel eens, een mini vaatwasser en een mini koelkast in de keuken. Vaak kiezen mensen om een reden voor deze mini producten. Dit kan een gebrek aan ruimte zijn, een mini koelkast of vaatwasser kan echter ook als aanvulling gekocht worden. Voor bijkans alle producten die je in de keuken gebruikt is wel een mini product beschikbaar. Van die producten gelden de koelkast en de vaatwasser als de meest bekende.

Partnercontent

Ongeveer net zo groot als de oven



Laten we eens kijken naar de mini vaatwasser. Deze mini uitvoering van de vaatwasmachine is geschikt voor een eenpersoonshuishouding. De grootte kun je ongeveer vergelijken met die van een oven. De standaard vaatwasser is 90 centimeter hoog en 60 centimeter breed. De mini variant heeft afmetingen van 45 centimeter in zowel hoogte als breedte. Dit kan nog weer per fabrikant verschillen.



Genoeg plaats voor tussen de vier en de zes couverts in de mini vaatwasser



In de normale vaatwasser kunnen normaal gesproken twaalf couverts een plek krijgen. Een couvert is het servies dat iemand gebruikt bij het eten van een driegangen diner. Kies je voor een mini vaatwasser, dan is er geen plaats voor twaalf couverts, maar tussen de vier en zes couverts. Je kunt er van uitgaan dat je in een mini vaatwasser de dagelijkse vaat van één of twee personen prima kwijt kunt.



Wel het comfort van een vaatwasser, terwijl je het ruimteverlies beperkt



Het voordeel van het gebruik van een mini vaatwasser is dat er minder water gebruikt wordt en de mini uitvoering van de vaatwasmachine ook behoorlijk minder stroom verbruikt. Het grootste voordeel is dat ze dus erg weinig ruimte innemen. In een klein huis past een mini vaatwasser vaak beter. Je hebt dan wel het comfort van een vaatwasmachine, maar beperkt het ruimteverlies. Natuurlijk kleven er ook nadelen aan het gebruik van de mini vaatwasser. Zo is er vaak geen ruimte voor pannen. Daarnaast bieden niet alle uitvoeringen van de mini vaatwasser de mogelijkheid om een glansspoelmiddel of zout toe te passen.



Woon je kleiner, dan kan een miniproduct de uitkomst zijn

Mensen die kleiner gaan wonen, verruimen hun blik gaat richting mini producten. In eerste instantie dien ze dat voor in de keuken, soms ook omdat er altijd de mogelijkheid is om een mini product mee te nemen naar bijvoorbeeld de camping. In dat geval kun je denken aan de mini koelkast of vriezer bijvoorbeeld. Ook voor de mini koelkast of vriezer geldt dat het ideaal is als je niet heel veel ruimte tot je beschikking hebt.

Een mini product als uitbreiding en ter aanvulling van de reguliere koelkast

Je ziet de mini koelkast echter ook wel eens als uitbreiding. Mensen hebben hun koelkast of vriezer altijd vol, maar missen de ruimte om nog een volwaardige koelkast of vriezer te kopen. Dan kan een mini koelkast of vriezer natuurlijk ook uitkomst bieden. Ook met een mini vriezer of koelkast bespaar je en ruimte en energie. Vergeet echter niet dat mini ook echt mini is en je er dus niet zo veel veel in kwijt kunt.



Geen standaard afmetingen voor de mini koelkast



Voor de mini koelkast gelden geen standaard afmetingen. Je hebt zelfs mini modellen met een vriesvak. Een mini vriesvak wel te verstaan. Je hebt de mini koelkast dus in tal van verschillende soorten en maten. Het is belangrijk dat je vooraf weet wat je zoekt. Waar je de mini koelkast vooral voor gaat gebruiken en of een vriesvakje nu echt nodig is. Ook de plaats die je de mini koelkast krijgt kan belangrijk zijn. Wil je de koelkast een plaats geven op je aanrecht, check dan voor je op zoek gaat de maten van dat aanrecht.



Check zowel het energieverbruik en het geluid van de mini koelkast



Verder is het belangrijk dat je ook bij een mini product altijd kijkt naar het energielabel. In dat kader is het goed te weten dat een A+++ energielabel het meest milieuvriendelijkste energielabel is. Een mini koelkast met energielabel D scoort wat dat betreft het laagst. Wat verder nog best belangrijk is om aan te denken is het geluid dat een mini koelkast produceert. Je kent vast wel het typerende geluid dat een koelkast kan maken. Dat geldt zeker ook voor de kleinere uitvoering. Zeker als je vanwege de ruimte een kleinere uitvoering van de koelkast kiest, kan de bromtoon extra vervelend zijn. Check dit en vraag desnoods naar het geluidsniveau van een mini koelkast voor je er daadwerkelijk een koopt.



Weeg de voor- en de nadelen goed af



Er zijn dus best plausibele redenen waarom je voor een mini product in de keuken zou kiezen. Er zitten voordelen aan als je beperkte ruimte hebt, er kleven echter ook best wat nadelen aan het aanschaffen van een mini product. Weeg die goed af!