Moedige Moeders luiden de noodklok: zitjes veel gevaarlijker dan corona!

Het is geen gemakkelijke tijd voor onze jeugd. “Er wordt een jaar van ons leven afgenomen”, hoor je ze klagen en geef ze eens ongelijk. Begrijpelijk dus dat de ouders ze een verzetje gunnen en een oogje toeknijpen als ze, de coronamaatregelen ten spijt, gezelligheid bij elkaar zoeken. Zelf kunnen ze immers weinig last met corona en zijn we niet allemaal jong geweest? Jammer genoeg stellen we onze kinderen met deze begripvolle houding bloot aan een veel groter gevaar dan corona. Die conclusie moeten we helaas trekken uit de vele alarmerende geluiden die we van ouders horen over zitjes.





Levensgevaarlijke cocktail van drugs op zitje

Het meest recente incident betrof een zitje waarop een jongen een cocktail van vier drugs had laten rondgaan zonder dat de andere jongeren dat wisten (of misschien wel, maar dat vertelden ze er niet bij aan hun ouders). In de cocktail zat speed, coke, mdma en crystal meth. Misschien dat deze drugs niet alle ouders evenveel zeggen, maar ons verbaasde het niet dat een van de kinderen ‘out’ ging en een moeder van een ander kind nog steeds ‘verzait’ is van de agressie die haar zoon na thuiskomst aan de dag legde. Zo kende ze hem helemaal niet. De jongen die het bewustzijn verloor, had ook veel alcohol gedronken, zodat dit drugsexperiment hem zomaar het leven had kunnen kosten. En dat hebben we hem ook gezegd toen we hem via zijn ouders spraken.

Geloof het maar: jouw kind doet het ook!

En we praten hier over kinderen van soms slechts 14 of 15 jaar. Als je je kind naar een zitje laat gaan, is de kans dat er drugs op tafel komen levensgroot aanwezig. Al tientallen jaren zitten drugs in de haarvaten van onze samenleving, zodat het naïef is te denken dat ze niet aan jouw kind aangeboden zullen worden als je er niet bij bent. En nog naïever is het te denken dat jouw kind de drugs niet zal aannemen. Want het vergt een bovenmenselijke inspanning om drugs af te wijzen als je ziet hoe je vrienden en vriendinnen uit hun dak gaan en de tijd van hun leven lijken te beleven. En je kunt een kind duizend keer zeggen dat het geen drugs of alcohol moet nemen, maar op die leeftijd telt alleen ‘erbij horen’ en niet waar ouders zich druk om maken. En als iedereen het doet, snappen ze ook niet waar je je als ouders druk om maakt.

Ook een biertje kan kwaad!

Zoals gezegd kunnen kinderen weinig last met corona, maar des te meer met drugs. En alcohol, waar in onze gemeenschap veel lichter over gedacht wordt, is heel vaak een opmaat naar het gebruik van drugs. In Volendam gaat het vaak hand in hand en ook al op zeer jonge leeftijd. Laat u dus geen zand in de ogen strooien dat een biertje geen kwaad kan, want in deze tijd wordt een biertje binnen de kortste keren gevolgd door een pilletje of een snuifje. En ook gaat het niet alleen om ‘een biertje’, want legio zijn de telefoontjes dat jongeren elkaar al in de middag opzoeken om zich voor het intreden van de avondklok een stuk in de kraag te kunnen drinken. En de oude Volendammers wisten het al: drank in de man, wijsheid in de kan. Dat betekent dat de drempel naar het gebruik van drugs nog lager wordt.

Kom anders eens kijken op een lotgenotengroep

En als u denkt dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen, dan nodigen wij u graag uit een keer aan te schuiven bij een van onze lotgenotengroepen. U zult er dan versteld van staan hoeveel Volendamse ouders door een hel gaan, omdat voor hun kind maar één ding telt in het leven: hoe kom ik aan drugs? En vergeet de broers en zusjes niet van verslaafde jongeren en de partners van verslaafde mannen of vrouwen. Al deze dorpsgenoten hebben levenslang, want een verslaving gaat nooit meer over (een onherstelbare beschadiging in de hersenen, zoals wetenschappelijk is vastgesteld). Met heel veel motivatie, hulp en ondersteuning kan het je misschien lukken van de drugs af te blijven, maar dan moet je wel bereid zijn grote sociale offers voor lief te nemen (nooit meer een biertje of een wijntje omdat de kans op terugval in bijvoorbeeld een cokeverslaving anders te groot is). Als het om uitgaan en gezelligheid gaat, heb je dan zogezegd al je oortjes versnoept. En dat terwijl je leven nog goed en wel moet beginnen. Maar op enig moment heb je geen andere keus als je je geliefden niet in de hel wilt blijven trekken die verslaving heet.

Een verslaafd kind? Houd rekening met lange wachtlijsten!

En dan komen we op het tweede probleem waar we in dit verband uw aandacht voor willen vragen: de wachtlijsten van instellingen voor verslavingszorg. Als je ziet dat je kind een probleem heeft met drugs en/of alcohol en preventieve hulp zoekt, moet je niet verbaasd staan te kijken als je 8 maanden op de wachtlijst komt te staan. In die tijd kan je kind verder afglijden en zijn/ haar baan verliezen of uitvallen op school, zodat er een nog langere behandeling nodig is. En dan neemt de wachttijd navenant toe. Het is immers van algemene bekendheid dat de zorg in dit land onbetaalbaar is geworden – nog los van de corona waardoor reguliere zorg moet worden uitgesteld – en de verslavingszorg is daar geen uitzondering op. Gezien het arbeidsintensieve en daardoor dure karakter van die zorg, zijn de wachtlijsten daar nog eens extra lang.

Natuurlijk kunt u bij problemen te allen tijde een beroep doen op de Moedige Moeders. Wij zullen u dan een luisterend oor bieden en u wegwijs proberen te maken in het doolhof van hulpverlenende instanties. Maar ook wij kunnen geen ijzer met handen breken, zodat wij niet zullen kunnen voorkomen dat u op een wachtlijst terechtkomt. Houd er dus rekening mee dat u als ouders feitelijk alleen komt te staan in een situatie die je je ergste vijand niet zou toewensen.

Doe uzelf en uw kind dat niet aan!

Doe uzelf en uw kind dat dus niet aan en blijf weg van de valkuil waar vele Volendamse ouders voor u in zijn gestapt. Begrijp dat u als individuele ouders geen partij bent tegen de verleidingen en gevaren waar uw kind in deze tijd aan blootstaat. Alleen samen met andere ouders maakt u kans dat het u lukt uw kind weerbaar te maken en te houden tegen die verleidingen. Want er zijn eenvoudigweg te veel momenten waar u niet bij bent dat uw kind alsnog kan bezwijken voor de verleiding en de behoefte erbij te horen. De kans dat uw kind op al die momenten sterk en weerbaar zal blijven, is echt theoretisch. En in Volendam, waar drugsgebruik net zo normaal is als alcoholgebruik, betekent de eerste keer drugs bijna altijd een tweede en volgende keren.

En het hoeft geen zwart-wit beslissing te zijn waar u uw kind mee confronteert. Als u vindt dat een zitje met een biertje of wijntje moet kunnen, kunt u ook met andere ouders afspreken dat er controle plaatsvindt. Ook kan een preventief effect uitgaan van een drugstest maar die moet dan wel regelmatig en consequent worden afgenomen.

Niets doen is geen optie, want dan zijn onze kinderen straks niet een jaar maar hun hele toekomst kwijt

Als ouders de handen ineenslaan, kunnen we misschien naar een uitgaanscultuur waarin het norma(a)l(er) wordt gevonden dat jongeren en ouderen het samen gezellig hebben, zodat gezelligheid én toezicht op een vanzelfsprekende manier hand in hand kunnen gaan. Natuurlijk zullen we weerstanden moeten overwinnen, maar welke keus hebben we in een dorp waar op iedere hoek van de straat een drugshandelaar op de loer ligt?

En nogmaals, we praten hier over verleidingen en groepsdruk waar u als ouders in uw eentje niet tegen opgewassen bent. Alleen met vereende krachten van alle betrokken ouders maakt u kans uw kinderen veilig naar de toekomst te loodsen. En als u het niet zelf doet, zal niemand anders het voor u doen.

Zo liggen de kaarten en we hopen dat ouders die dit lezen, maatregelen zullen nemen, concrete stappen die voorkomen dat hun kinderen na de pandemie niet alleen een jaar van hun leven maar hun hele toekomst kwijt zijn.

De Moedige Moeders