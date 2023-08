Mühren in vorm baalt van 'ongelukkige' rode kaart

Robert Mühren baalde er na afloop van de wedstrijd enorm van dat FC Volendam thuis punten had laten liggen tegen Vitesse. ,,Ik baal nog meer, omdat ik er zo lekker inzat”, bekende de aanvaller. ,,Ik had echt verwacht dat ik er nog twee, drie zou maken. Ik voelde mij scherp. En dan gebeurt zoiets ongelukkigs, waarvan ikzelf oprecht vind dat het geen rode kaart is. Alleen als je de beelden bekijkt, dan is het wel rood.”

Fotocredit: FC Volendam/Fred Rotgans

Mühren gaf aan dat de scheidsrechter op beelden slechts zijn been op de knie van zijn tegenstander kon zien. Die blik op de situatie is volgens hem te beperkt. ,,Zij kunnen niet zien dat ik trap. Het was helemaal niet zo bedoeld. Ik breng een lieveheersbeestje ook naar buiten als het moet.”

De Volendammer probeerde nog op scheidsrechter Higler in te praten, maar tevergeefs. ,,Ik zei zelfs nog: ‘Hou geel op zak. Dat hoeft niet, hij gaat alweer staan, omdat ik hem schampte. Maar ze oordelen op die beelden en dan zegt de scheidsrechter: ‘Ik kan hier echt niks anders van maken’. Ik zei ook nog tegen hem: ‘Je weet dat ik dit niet expres doe’. Dat wist hij ook, maar op basis van de video moest hij rood geven.”

Mühren moet sowieso de wedstrijd in Deventer van komende zaterdag tegen Go Ahead Eagles missen. Hij hoopt dat de tuchtcommissie coulant is voor hem als het gaat om een langere schorsing. Met name, omdat hij naar eigen zeggen slechts drie gele kaarten pakte in twaalf jaar. De Volendammer pakte zijn rode kaart na een sterk optreden, dat aansloot op zijn goede voorbereiding. Hij hoopt dat hij deze lijn na zijn schorsing kan doorzetten.

,,Ik voel mij enorm goed. Het is mijn laatste contractjaar bij Volendam. Ik ga er nog één keer alles uithalen. Het ging in de voorbereiding supergoed en vandaag ook tot de rode kaart. Dan is het wel ongelukkig dat dit gebeurt.”