Mühren: ‘Zat misschien wel meer in ook’

,,Dit is echt lekker. Ik ben erg blij: een punt bij FC Groningen en zat er misschien wel meer in ook”, zei Robert Mühren meteen na afloop. De 33-jarige topscorer maakte na vijf jaar zijn rentree in de vaderlandse eredivisie.

,,Ik had vooral veel zin”, antwoordde de Volendammer op de vraag hoe hij zich vooraf voelde. ,,Ik word niet zo snel zenuwachtig van grote stadions”, lachte hij. ,,Tuurlijk ben je benieuwd hoe we er voor staan. Ik wist dat wanneer we op achterstand zouden komen, dat Henk (Veerman, red.) er dan in zou komen, zoals dat nu na een half uur gebeurde. En ik wist ook dat we dan weer ‘lekker’ zouden doen. Dat zag ik al deze week op de training: echt genieten. En je zag het nu, er was meteen nieuwe energie en we kregen een paar kansen.”

,,Je zag toen, dat wanneer wij goed druk zetten, dat Groningen er moeilijk uit kwam. Tuurlijk zijn zij ook gevaarlijk geweest en hadden ze nog een goal kunnen maken, maar wij ook. Het was jammer dat Henk die bal net niet lekker meenam en daardoor niet goed kon afronden”, doelde Mühren op zijn bijna-assist.

,,Zelf wist ik bij dat ene lepe balletje van Carel Eiting niet of ik moest proberen aan te nemen, en de keeper kwam goed uit. Maar dit soort balletjes kreeg ik de laatste tijd nauwelijks, dus dit voelt goed. Het vaker ‘worden gezien’ is al goed. En nu komen we meteen al met meer mensen in de zestien, in tegenstelling tot vorig seizoen. En er loopt meer ervaring in de ploeg, jongens die op het middenveld even roepen hoe we moeten gaan staan. Dit was leuk”, zei hij over het bemoedigende begin.