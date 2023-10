Algemeen

Muziekjuf Linda brengt Kinderboekenweek liedjes uit voor leerlingen basisonderwijs De Kinderboekenweek start vandaag. Om daar ruchtbaarheid aan te geven in de Volendammer basisschoolklassen heeft 'Muziekjuf Linda' Bond een tweetal liedjes geschreven rond het thema van dit jaar. De Kinderboekenweek 2023 staat met het thema 'Bij mij thuis' in het teken van huis, in alle vormen, verschillen en gelijkenissen. Linda: ,,Ik wil met het liedje Bij mij Thuis in de les stilstaan bij de gedachte dat velen van ons in mooie huizen wonen, maar dat dat niet voor iedereen op aarde vanzelfsprekend is.’’ Het liedje 'Mijn huis heeft een deur en een dak' doet een beroep op het inbeeldingsvermogen van de kinderen. ,,Er geeft tijdens de lessen een verrassende hoeveelheid kinderen aan een stapelbed in huis te willen. Ook een glijbaan is populair.’’ |Doorsturen

