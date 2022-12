Muziekschool Waterland organiseert inspiratiesessie in Volendam

Al 60 jaar inspireert Muziekschool Waterland leerlingen in de regio. In alle aangrenzende gemeenten worden er vanwege het jubileum inspiratiesessies georganiseerd, waarbij verschillende bekende muzikanten het belang van muziekonderwijs willen onderstrepen en laten ervaren.

Vorige week vond zo’n sessie plaats in PX. Marjan Molenaar verzorgde met haar meiden een musicallied, Jaap Kwakman speelde ‘The streets of London’ en vertelde over het feit dat je je motoriek kunt verbeteren door muziek te spelen. Mark Mieras gaf een interessante lezing over het belang van muziek op jonge en oude leeftijd.

Carola Smit en haar dochter Marleen zongen samen het prachtige ‘Fireworks’ van First Aid Kit. Ze werden begeleid door Eline Leeflang op gitaar en Bruin Schilder op toetsen. Daarna zorgden de blazers van Fanfarecorps Wilhelmina voor een passend slotakkoord.